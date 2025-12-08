Компактний смартфон з великою батареєю: названо недооцінену бюджетну модель (фото)

Бюджетний смартфон Motorola Edge 60 Neo обіцяє чудовий час автономної роботи від батареї, а також низку інших переваг.

Motorola Edge 60 Neo зарекомендував себе як добре зроблений, міцний та візуально привабливий смартфон у середньому ціновому сегменті. Про це пише Notebookcheck.

За словами оглядачів, хоча Edge 60 Neo не має кремнієво-вуглецевого акумулятора, його акумулятор ємністю 5000 мАг продемонстрував вражаючу витривалість під час тестування, особливо для компактного пристрою.

Motorola Edge 60 Neo Фото: notebookcheck.com

Як зазначають у виданні, телефон Motorola виявився значно довговічнішим, порівняно з Edge 50 Neo або Samsung Galaxy A36. Edge 60 Neo отримав сертифікати IP69/IP68 та MIL-STD-810H, що робить його надійним та водонепроникним.

Важливо

iPhone 17 Pro коштує дорого, але його камера розчарує: що помітили користувачі (фото)

На відміну від Edge 60, модель Neo підтримує бездротову зарядку. Окрім того, Motorola оснастила свій новий смартфон низкою преміальних функцій, які роблять цей телефон середнього класу особливо привабливим.

Відео дня

Окремо експерти відзначили 6,36-дюймовий pOLED-дисплей з технологією LTPO, яка забезпечує адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц. Під час тестування він досягнув високої пікової яскравості в поєднанні з точним відтворенням кольорів у реалістичному тесті APL18.

Нагадаємо, бренд Poco, який належить Xiaomi, незабаром представить смартфон Poco C85 5G, який стане новим бюджетним доповненням до лінійки компанії.

Фокус також повідомляв, що китайська компанія Honor має намір презентувати смартфон з потужним акумулятором на 10 000 мА.