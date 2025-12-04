iPhone 17 Pro коштує дорого, але його камера розчарує: що помітили користувачі (фото)

Власники нового iPhone 17 Pro, ціна якого в Україні стартує від 1 400 доларів, помітили, що йому бракує функції камери, яка була в попередніх iPhone 16 Pro та iPhone 15 Pro.

iPhone 17 Pro не дозволяє використовувати нічний режим під час зйомки в портретному режимі. Відповідно камера програє попереднім моделям за даними параметром. Про це йдеться на офіційних форумах Apple.

"У мене він уже близько двох тижнів, і досі нічний режим жодного разу не активувався на портретних фотографіях — ніби його взагалі не існує. Навіть коли я закриваю об’єктив рукою, він все одно не з’являється — вмикається лише спалах, який мені не потрібен", — зазначив власник нового смартфона.

Скарги на відсутність нічного режиму для портретів також з’явилися на Reddit. Один з користувачів зазначив, що усі інші Pro-айфони, починаючи з 12 Pro, мали цю функцію з об'єктивом 1X.

"Портрети вночі виглядають не так добре, як могли б, і це зниження якості порівняно з якістю, яку могли досягти попередні моделі. Хотілося б, щоб з цього приводу було більше галасу, або хоча б згадок про це від рецензентів", — написав він.

Як зазначає портал Macworld, документ служби підтримки Apple підтверджує ці заяви. В ньому iPhone 12 Pro та iPhone 16 Pro Max перераховані як пристрої, які можуть використовувати нічний режим та портретний режим разом, однак в списку немає iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Чому Apple "погіршила" камеру iPhone 17 Pro

Apple не пояснює, чому було ухвалено таке рішення з камерою, але експерти поділилися своїм припущенням. За їхніми словами, поєднання нічного та портретного режимів приводить до більшої затримки, через що користувачі можуть пропустити важливий момент, занадто швидко рухаючи телефоном.

Також слід враховувати, що фотографії, зроблені в нічному режимі, завжди обмежені 12 мегапікселями, тоді як портретні фотографії без нього можна робити з роздільною здатністю 24 мегапікселі.

Щоб краще зрозуміти, чи справді нічний режим мав значення для портретних фотографій, у виданні вирішили порівняти два портретні фото. Знімок на iPhone 16 Pro Max, зроблений в нічному режимі, справді виглядає яскравішим, проте на ньому також більше шуму та викривлень, спричинених постобробкою. Тим часом фотографія, зроблена на iPhone 17 Pro Max, виглядає темнішою, але має менше шуму та більше деталей.

Порівняння камери iPhone 16 Pro Max та iPhone 17 Pro Max Фото: macworld.com

