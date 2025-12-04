iPhone 17 Pro стоит дорого, но его камера разочарует: что заметили пользователи (фото)

Владельцы нового iPhone 17 Pro, цена которого в Украине стартует от 1 400 долларов, заметили, что ему не хватает функции камеры, присутствующей в предыдущих iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro.

iPhone 17 Pro не позволяет использовать ночной режим во время съемки в портретном режиме. Соответственно камера проигрывает предыдущим моделям по данному параметру. Об этом говорится на официальных форумах Apple.

"У меня он уже около двух недель, и до сих пор ночной режим ни разу не активировался на портретных фотографиях — будто его вообще не существует. Даже когда я закрываю объектив рукой, он все равно не появляется — включается только вспышка, которая мне не нужна", — отметил владелец нового смартфона.

Жалобы на отсутствие ночного режима для портретов также появились на Reddit. Один из пользователей отметил, что все другие Pro-айфоны, начиная с 12 Pro, имели эту функцию с объективом 1X.

"Портреты ночью выглядят не так хорошо, как могли бы, и это снижение качества по сравнению с качеством, которое могли достичь предыдущие модели. Хотелось бы, чтобы по этому поводу было больше шума, или хотя бы упоминаний об этом от рецензентов", — написал он.

Как отмечает портал Macworld, документ службы поддержки Apple подтверждает эти заявления. В нем iPhone 12 Pro и iPhone 16 Pro Max перечислены как устройства, которые могут использовать ночной режим и портретный режим вместе, однако в списке нет iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Почему Apple "ухудшила" камеру iPhone 17 Pro

Apple не объясняет, почему было принято такое решение с камерой, но эксперты поделились своим предположением. По их словам, сочетание ночного и портретного режимов приводит к большей задержке, из-за чего пользователи могут пропустить важный момент, слишком быстро двигая телефоном.

Также следует учитывать, что фотографии, сделанные в ночном режиме, всегда ограничены 12 мегапикселями, тогда как портретные фотографии без него можно делать с разрешением 24 мегапикселя.

Чтобы лучше понять, действительно ли ночной режим имел значение для портретных фотографий, в издании решили сравнить два портретных фото. Снимок на iPhone 16 Pro Max, сделанный в ночном режиме, действительно выглядит ярче, однако на нем также больше шума и искажений, вызванных постобработкой. Между тем фотография, сделанная на iPhone 17 Pro Max, выглядит темнее, но имеет меньше шума и больше деталей.

Сравнение камеры iPhone 16 Pro Max и iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro Max Фото: macworld.com

Напомним, блогер заказал подделку iPhone 17 Pro Max с подозрительного сайта всего за 7283 гривен и подемонстрировал его возможности.

Фокус также сообщал, что Apple может выпустить бюджетный смартфон iPhone 17e вместе с планшетом iPad 12-го поколения и ноутбуком MacBook с чипом серии A.