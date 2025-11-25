Фейковый iPhone 17 за 7000 грн оказался лучше оригинала: что обнаружил эксперт (видео)

Ежегодно китайские умельцы пытаются подделать новейшие iPhone. Блогер заказал "iPhone 17 Pro Max" с подозрительного сайта всего за $171 (7283 грн) и решил проверить, на что способен этот гаджет. Результаты оказались забавными и не обошлось без сюрпризов.

Аппарат прибыл в коробке, идеально копирующей оригинальную упаковку Apple, включая отрывные язычки (фирменный способ защиты от подделывания). Однако вместо заказанного оранжевого цвета обозревателю прислали ярко-золотой смартфон, который выглядит, мягко говоря, на любителя, сообщает John Zoid.

Фейковый iPhone 17: стоит ли того такая покупка?

В чем фейк оказался "лучше"

Несмотря на очевидную дешевизну и характеристики устаревшего Android-бюджетника, китайская копия предложила пару функций, которых лишены владельцы настоящих iPhone 17. В то время как Apple полностью перешла на eSIM в США и некоторых других странах, китайская копия сохранила лоток для физической "симки". И он даже работает, хотя и не поддерживает 5G, несмотря на значок на экране.

Відео дня

Кроме того, на корпусе обнаружилась дополнительная кнопка зума, которая отвечает за приближение кадра в камере. Это необычное решение, которого нет в оригинале, хотя качество самой съемки оставляет желать лучшего. А разобрав телефон, блогер с удивлением обнаружил внутри катушку беспроводной зарядки. Для устройства за $170 это действительно неожиданный бонус.

Реальные характеристики "iPhone 17 Pro Max": проверять их удобно через приложение Fake Device Test Фото: скриншот / YouTube

Что внутри

Под видом iOS 26 на смартфоне работает древняя ОС Android 8, замаскированная под систему Apple. В качестве процессора установлен весьма слабый MediaTek 6753, выпущенный еще в 2015 году. Заявленный 1 ТБ памяти на деле оказался скромными 16 ГБ, а камеры снимают хуже, чем в устройствах десятилетней давности.

Однако самое примечательное — мошенники уже научились подделывать серийные номера. Проверка на сайте Apple показала, что у этого "iPhone" есть действующая гарантия. Это значит, что неопытный покупатель может легко принять подделку за оригинал, особенно если не будет углубляться в настройки.

По итогу, даже зная об этих особенностях, покупать такие гаджеты ради одного лишь дизайна все равно точно не стоит. За эту же цену легко найти приличный Android-смартфон, намного превосходящий подделку по всем параметрам.

Ранее сообщалось, что телефоны Android скоро будет не отличить от iPhone. Споры между фанатами Android и iPhone могут продолжаться часами, но, похоже, будущие перемены сведут их на нет. Чем дальше, тем больше гаджеты становятся похожими друг на друга.