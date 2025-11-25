Фейковий iPhone 17 за 7000 грн виявився кращим за оригінал: що виявив експерт (відео)

Щороку китайські умільці намагаються підробити новітні iPhone. Блогер замовив "iPhone 17 Pro Max" з підозрілого сайту всього за $171 (7283 грн) і вирішив перевірити, на що здатний цей гаджет. Результати виявилися кумедними і не обійшлося без сюрпризів.

Апарат прибув у коробці, що ідеально копіює оригінальну упаковку Apple, включно з відривними язичками (фірмовий спосіб захисту від підробки). Однак замість замовленого помаранчевого кольору оглядачеві надіслали яскраво-золотий смартфон, який має, м'яко кажучи, на любителя, повідомляє John Zoid.

Фейковий iPhone 17: чи варта того така покупка?

У чому фейк виявився "кращим"

Незважаючи на очевидну дешевизну і характеристики застарілого Android-бюджетника, китайська копія запропонувала кілька функцій, яких позбавлені власники справжніх iPhone 17. У той час як Apple повністю перейшла на eSIM у США та деяких інших країнах, китайська копія зберегла лоток для фізичної "сімки". І він навіть працює, хоча й не підтримує 5G, незважаючи на значок на екрані.

Крім того, на корпусі виявилася додаткова кнопка зуму, яка відповідає за наближення кадру в камері. Це незвичайне рішення, якого немає в оригіналі, хоча якість самої зйомки залишає бажати кращого. А розібравши телефон, блогер зі здивуванням виявив усередині котушку бездротової зарядки. Для пристрою за $170 це дійсно несподіваний бонус.

Реальні характеристики "iPhone 17 Pro Max": перевіряти їх зручно через додаток Fake Device Test Фото: скриншот / YouTube

Що всередині

Під виглядом iOS 26 на смартфоні працює давня ОС Android 8, замаскована під систему Apple. В якості процесора встановлений вельми слабкий MediaTek 6753, випущений ще в 2015 році. Заявлений 1 ТБ пам'яті на ділі виявився скромними 16 ГБ, а камери знімають гірше, ніж у пристроях десятирічної давності.

Однак найприкметніше — шахраї вже навчилися підробляти серійні номери. Перевірка на сайті Apple показала, що у цього "iPhone" є чинна гарантія. Це означає, що недосвідчений покупець може легко прийняти підробку за оригінал, особливо якщо не заглиблюватиметься в налаштування.

За підсумком, навіть знаючи про ці особливості, купувати такі гаджети заради одного лише дизайну все одно точно не варто. За цю ж ціну легко знайти пристойний Android-смартфон, що набагато перевершує підробку за всіма параметрами.

