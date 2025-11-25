Телефони Android скоро буде не відрізнити від iPhone: вся справа в одній новій функції

Суперечки між фанатами Android та iPhone можуть тривати годинами, але, схоже, майбутні зміни зведуть їх нанівець. Чим далі, тим більше гаджети стають схожими один на одного.

Загалом ОС Android вважається набагато вільнішою і відкритішою, ніж iOS, нагадує phonearena.com. Неспроста Android є найпопулярнішою операційною системою у світі. Однак поступово відбувається взаємний вплив двох систем: iOS стає менш замкнутою, а Android запозичує деякі функції конкурентів.

Цього разу йдеться про функцію, яка ще більше наблизить дві системи, зазначають експерти. Імовірно, у 2026 році у версії Android 17 з'явиться опція "Універсальний буфер обміну".

Зараз телефони Android дають змогу копіювати і вставляти дані всередині додатків, але буфер обміну не синхронізується автоматично з іншими пристроями. Для копіювання тексту або зображень з одного смартфона на інший (або на комп'ютер) потрібні додаткові додатки або спеціальні клавіатури, — наприклад, SwiftKey від Microsoft. Проте, якщо витоки вірні, компанія Google вже працює над системою під назвою Universal Clipboard для Android 17.

Як працюватиме "Універсальний буфер обміну"

По суті, ця нова функція виявлятиме скопійований контент на одному пристрої та відправлятиме його на інші, пов'язані з ним (мова якраз про інші смартфони Android або ПК). І якщо все вийде, як заплановано, користувачі Android зможуть копіювати текст з телефону і вставляти його на свій комп'ютер або Chromebook без додаткових додатків. Це нарешті стане аналогом Handoff і Universal Clipboard від Apple, які давно надають такі можливості під час роботи з iPhone, iPad і Mac.

Це начебто дрібниця, але вона помітно полегшує життя користувачам, зазначають фахівці. Синхронізація буферів обміну між пристроями не тільки практична, а й дуже зручна при перемиканні між ними.

Працювати це, судячи з усього, буде так: Pixel System Service виявляє скопійований текст, відправляє його в Google Play Services, який потім доставляє його на підключені гаджети. Зараз таку операцію можна виконати тільки з текстом, зображення поки не підтримуються. Сама функція теж поки не запущена — вона перебуває на стадії тестування, але її можна очікувати в Android 17.

Такий кросплатформний підхід взагалі дуже своєчасний, підкреслює видання. Тим більше, що раніше Google вже пішла на справжній прорив, дозволивши смартфонам Pixel 10 обмінюватися файлами безпосередньо з iPhone за допомогою AirDrop. Ця нова система об'єднує функцію Quick Share Android з AirDrop від Apple, забезпечуючи двосторонню передачу фотографій, відео та інших файлів без додаткових додатків або хмарних серверів.

Тому і фахівці, і користувачі очікують багато чого від "Універсального буфера обміну" в Android 17, — мовляв, це стане однією з головних переваг нової версії.

