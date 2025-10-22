Екран весь час увімкнений, а батарея не сідає: які смартфони здивують новою функцією

Свого часу телефони Pixel прославилися тим, що першими отримали функцію Always-on display (AOD). Вона показує рівень заряду акумулятора та іншу корисну інформацію навіть на сплячому або заблокованому смартфоні. Щоправда, виявилося, що функція може розряджати батарею. А тепер знайшовся спосіб, як цього уникнути.

Деякі телефони заради економії заряду дають змогу налаштувати розклад увімкнення функції AOD, пояснює phonearena.com. Користувач може отримувати інформацію через AOD тільки в певний період, а в решту часу — відключати її, щоб вона не садила батарею. Якраз на смартфонах Pixel такої функції поки що немає, — але Google вже працює над виправленням ситуації.

Як зазначає видання, нова збірка на експериментальному каналі Android Canary містить у собі кілька цікавих функцій. Одна з них — оновлений слайдер для ліхтарика Pixel. А код, знайдений у застосунку "Налаштування", вказує і на нову опцію для користувачів Pixel, що дає змогу відключати функцію Always-on display для економії заряду батареї. AOD буде відключатися в період відсутності активності користувача.

Поки що ви можете вимкнути дисплей AOD на вашому Pixel вручну. Для цього:

Перейдіть у "Налаштування" > "Дисплей і сенсорний екран".

Вимкніть параметр "Завжди ввімкнений дисплей".

Але коли нова функція повноцінно запуститься, вона діятиме автоматично, без необхідності вашого втручання.

Експерти припускають, що функція буде доступна не тільки на новітніх телефонах Pixel, а й на старіших моделях — зокрема, навіть на Pixel 6 Pro.

Раніше стало відомо, що популярні телефони Pixel почали загорятися. Тоді йшлося про моделі Pixel 6a — їхні власники ділилися в мережі фотографіями своїх згорілих гаджетів. Компанія Google вжила екстрених заходів і випустила примусове оновлення, яке мало вирішити проблему з безпекою.

Також повідомлялося, що деякі моделі Google Pixel зникнуть назавжди. Виявилося, що "під скорочення" потрапили якраз Pixel 6 і 6 Pro.