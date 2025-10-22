Экран все время включен, а батарея не садится: какие смартфоны удивят новой функцией

В свое время телефоны Pixel прославились тем, что первыми получили функцию Always-on display (AOD). Она показывает уровень заряда аккумулятора и прочую полезную информацию даже на спящем или заблокированном смартфоне. Правда, оказалось, что функция может разряжать батарею. А теперь нашелся способ, как этого избежать.

Некоторые телефоны ради экономии заряда позволяют настроить расписание включения функции AOD, поясняет phonearena.com. Пользователь может получать информацию через AOD только в определенный период, а в остальное время – отключать ее, чтобы она не сажала батарею. Как раз на смартфонах Pixel такой функции пока нет, – но Google уже работает над исправлением ситуации.

Как отмечает издание, новая сборка на экспериментальном канале Android Canary включает в себя несколько интересных функций. Одна из них – обновленный слайдер для фонарика Pixel. А код, найденный в приложении "Настройки", указывает и на новую опцию для пользователей Pixel, позволяющую отключать функцию Always-on display для экономии заряда батареи. AOD будет отключаться в период отсутствия активности пользователя.

Пока что вы можете отключить дисплей AOD на вашем Pixel вручную. Для этого:

Перейдите в "Настройки" > "Дисплей и сенсорный экран".

Выключите параметр "Всегда включенный дисплей".

Но когда новая функция полноценно запустится, она будет действовать автоматически, без необходимости вашего вмешательства.

Эксперты предполагают, что функция будет доступна не только на новейших телефонах Pixel, но и на более старых моделях – в частности, даже на Pixel 6 Pro.

Ранее стало известно, что популярные телефоны Pixel начали загораться. Тогда речь шла о моделях Pixel 6a – их владельцы делились в сети фотографиями своих сгоревших гаджетов. Компания Google приняла экстренные меры и выпустила принудительное обновление, которое должно было решить проблему с безопасностью.

Также сообщалось, что некоторые модели Google Pixel исчезнут навсегда. Оказалось, что "под сокращение" попали как раз Pixel 6 и 6 Pro.