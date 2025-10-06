Попрощайтесь с этими смартфонами Google Pixel: какие модели скоро исчезнут навсегда

Из магазина Google Store исчезли смартфоны Pixel 6 и 6 Pro. Это связано с тем, что компания Google официально завершила эксперимент по сертификации восстановленных смартфонов Pixel 6.

Такие меры были предприняты менее чем через год после того, как Google начала прямые продажи восстановленных смартфонов, в первую очередь линейки Pixel 6, отмечает androidpolice.com. Всего несколько месяцев назад модель Pixel 6a была снята с производства из-за подтвержденных проблем с безопасностью аккумулятора.

Как напоминает издание, Google запустила свою программу прошлой осенью и заявляла ее как удобный способ приобрести смартфон Pixel с большой скидкой (до 40%), при этом давая на него годовую гарантию. На то время Pixel 6 был самым дешевым гаджетом Pixel (он стоил всего 339 долларов, или около 14 тыс. грн). Сейчас нишу самого бюджетного занял Pixel 7 (359 долларов, или около 15 тыс. грн).

Впрочем, эксперты считают, что снятие Pixel 6 с производства может быть связано не столько с риском возгорания, сколько со сроками. Поддержка программного обеспечения Pixel 6 и 6 Pro в любом случае прекратится уже в конце 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что популярные телефоны начали загораться. Речь шла о смартфонах Pixel 6a – их владельцы даже выкладывали в сеть фото своих сгоревших девайсов. Тогда компания Google приняла экстренные меры и выпустила принудительное обновление, которое должно было решить проблему с безопасностью.

Между прочим, это была не единственная проблема с телефонами Pixel. Ранее Google переносила выпуск бюджетного смартфона Pixel 9a. Он вышел на месяц позже запланированного – в апреле вместо марта нынешнего года, и причиной задержки называлась «проблемы с качеством компонентов». Кроме того, Google объявляла и о программе замены аккумуляторов для телефонов Pixel 7a с вздутыми батареями.