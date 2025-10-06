Попрощайтеся з цими смартфонами Google Pixel: які моделі скоро зникнуть назавжди

З магазину Google Store зникли смартфони Pixel 6 і 6 Pro. Це пов'язано з тим, що компанія Google офіційно завершила експеримент із сертифікації відновлених смартфонів Pixel 6.

Таких заходів було вжито менш ніж за рік після того, як Google почала прямі продажі відновлених смартфонів, насамперед лінійки Pixel 6, зазначає androidpolice.com. Лише кілька місяців тому модель Pixel 6a було знято з виробництва через підтверджені проблеми з безпекою акумулятора.

Як нагадує видання, Google запустила свою програму минулої осені і заявляла її як зручний спосіб придбати смартфон Pixel з великою знижкою (до 40%), при цьому даючи на нього річну гарантію. На той час Pixel 6 був найдешевшим гаджетом Pixel (він коштував усього 339 доларів, або близько 14 тис. грн). Зараз нішу найбюджетнішого зайняв Pixel 7 (359 доларів, або близько 15 тис. грн).

Втім, експерти вважають, що зняття Pixel 6 з виробництва може бути пов'язане не стільки з ризиком загоряння, скільки з термінами. Підтримка програмного забезпечення Pixel 6 і 6 Pro у будь-якому разі припиниться вже наприкінці 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що популярні телефони почали загорятися. Йшлося про смартфони Pixel 6a — їхні власники навіть викладали в мережу фото своїх згорілих девайсів. Тоді компанія Google вжила екстрених заходів і випустила примусове оновлення, яке мало вирішити проблему з безпекою.

Між іншим, це була не єдина проблема з телефонами Pixel. Раніше Google переносила випуск бюджетного смартфона Pixel 9a. Він вийшов на місяць пізніше запланованого — у квітні замість березня нинішнього року, і причиною затримки називалася "проблеми з якістю компонентів". Крім того, Google оголошувала і про програму заміни акумуляторів для телефонів Pixel 7a зі здутими батареями.