Телефоны Android скоро будет не отличить от iPhone: все дело в одной новой функции

Споры между фанатами Android и iPhone могут продолжаться часами, но, похоже, будущие перемены сведут их на нет. Чем дальше, тем больше гаджеты становятся похожими друг на друга.

В целом, ОС Android считается гораздо более свободной и открытой, чем iOS, напоминает phonearena.com. Неспроста Android является самой популярной операционной системой в мире. Однако постепенно происходит взаимное влияние двух систем: iOS становится менее замкнутой, а Android заимствует некоторые функции конкурентов.

На этот раз речь о функции, которая еще больше приблизит две системы, отмечают эксперты. Предположительно, в 2026 году в версии Android 17 появится опция "Универсальный буфер обмена".

Сейчас телефоны Android позволяют копировать и вставлять данные внутри приложений, но буфер обмена не синхронизируется автоматически с другими устройствами. Для копирования текста или изображений с одного смартфона на другой (или на компьютер) требуются дополнительные приложения или специальные клавиатуры, – к примеру, SwiftKey от Microsoft. Тем не менее, если утечки верны, компания Google уже работает над системой под названием Universal Clipboard для Android 17.

Как будет работать "Универсальный буфер обмена"

По сути, эта новая функция будет обнаруживать скопированный контент на одном устройстве и отправлять его на другие, связанные с ним (речь как раз о других смартфонах Android или ПК). И если все получится, как запланировано, пользователи Android смогут копировать текст с телефона и вставлять его на свой компьютер или Chromebook без дополнительных приложений. Это наконец-то станет аналогом Handoff и Universal Clipboard от Apple, которые давно предоставляют такие возможности при работе с iPhone, iPad и Mac.

Это вроде бы мелочь, но она заметно облегчает жизнь пользователям, отмечают специалисты. Синхронизация буферов обмена между устройствами не только практична, но и очень удобна при переключении между ними.

Работать это, по всей видимости, будет так: Pixel System Service обнаруживает скопированный текст, отправляет его в Google Play Services, который затем доставляет его на подключенные гаджеты. Сейчас такую операцию можно проделать только с текстом, изображения пока не поддерживаются. Сама функция тоже пока не запущена – она находится на стадии тестирования, но ее можно ожидать в Android 17.

Такой кроссплатформенный подход вообще очень своевременен, подчеркивает издание. Тем более, что раньше Google уже пошла на настоящий прорыв, позволив смартфонам Pixel 10 обмениваться файлами напрямую с iPhone с помощью AirDrop. Эта новая система объединяет функцию Quick Share Android с AirDrop от Apple, обеспечивая двустороннюю передачу фотографий, видео и других файлов без дополнительных приложений или облачных серверов.

Поэтому и специалисты, и пользователи ожидают многого от "Универсального буфера обмена" в Android 17, – мол, это станет одним из главных преимуществ новой версии.

Также стало известно, что смартфоны Google Pixel удивят новой функцией. Речь шла о выборочном отключении режима Always-on display для экономии заряда батареи.