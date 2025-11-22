Apple может выпустить дешевые iPhone, iPad и MacBook: чем пожертвуют ради цены (видео)

Apple может выпустить бюджетный смартфон iPhone 17e вместе с планшетом iPad 12-го поколения и ноутбуком MacBook с чипом серии A.

Такую информацию распространяет известный аналитик Джефф Пу из исследовательской компании GF Securities. Издание MacRumors оснакомилось с его отчетом о рынке акций и поделилось выводами на своем сайте.

Джеф Пу прогнозирует, что iPhone 17e Apple будет использовать чип A19, 18-мегапиксельную камеру Center Stage и модем Apple C1, а большинство других характеристик останутся на уровне iPhone 16e. Согласно другим слухам, модель может получить дисплей с технологией Dynamic Island вместо обычного выреза.

Никаких изменений в дизайне iPad 12-го поколения не ожидается, но Apple установит в него чип A18, что впервые позволит недорогому iPad поддерживать систему искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Новый MacBook может получить процессор A18 Pro, изначально разработанный для iPhone 16 Pro 2024 года. Ожидается, что он будет оснащен 13-дюймовым дисплеем и будет доступен в серебристом, синем, розовом и желтом цветах, как и iPad.

Ради более низкой цены, вероятно, от 699 до 899 долларов, Apple может использовать устаревший дизайн или компоненты дисплея, ограничить оперативную память 8 ГБ или поставить всего один порт USB-C.

Отчет Джефа Пу и ряд других сообщений указывают на то, что Apple в будущем будет придерживаться принципа раздельного запуска своих iPhone. Вероятно, во второй половине 2026 года на рынок выйдут флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и первый складной iPhone от Apple. В то же время, обычные iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air второго поколения появятся в первой половине 2027 года.

Компания планировала выпустить тонкий iPhone Air 2 одновременно с линейкой iPhone 18, но низкие продажи первой версии побудили отложить презентацию наследника, пока специалисты не придумают новый дизайн, возможно, с двойной задней камерой.

Ранее писали, что люди предпочитают большие батареи тонким корпусам смартфонов. По результатам опроса, 88,4% респондентов важнее, чтобы гаджет дольше работал без подзарядки, даже если он при этом будет тяжелее.