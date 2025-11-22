Apple може випустити дешеві iPhone, iPad і MacBook: чим пожертвують заради ціни (відео)

Apple може випустити бюджетний смартфон iPhone 17e разом із планшетом iPad 12-го покоління і ноутбуком MacBook з чіпом серії A.

Таку інформацію поширює відомий аналітик Джефф Пу з дослідницької компанії GF Securities. Видання MacRumors ознайомилося з його звітом про ринок акцій і поділилося висновками на своєму сайті.

Джеф Пу прогнозує, що iPhone 17e Apple використовуватиме чип A19, 18-мегапіксельну камеру Center Stage і модем Apple C1, а більшість інших характеристик залишаться на рівні iPhone 16e. Згідно з іншими чутками, модель може отримати дисплей з технологією Dynamic Island замість звичайного вирізу.

Жодних змін у дизайні iPad 12-го покоління не очікується, але Apple встановить у нього чип A18, що вперше дасть змогу недорогому iPad підтримувати систему штучного інтелекту Apple Intelligence.

Новий MacBook може отримати процесор A18 Pro, спочатку розроблений для iPhone 16 Pro 2024 року. Очікується, що він буде оснащений 13-дюймовим дисплеєм і буде доступний у сріблястому, синьому, рожевому і жовтому кольорах, як і iPad.

Заради нижчої ціни, ймовірно, від 699 до 899 доларів, Apple може використовувати застарілий дизайн або компоненти дисплея, обмежити оперативну пам'ять 8 ГБ або поставити лише один порт USB-C.

Звіт Джефа Пу та низка інших повідомлень вказують на те, що Apple у майбутньому дотримуватиметься принципу роздільного запуску своїх iPhone. Ймовірно, у другій половині 2026 року на ринок вийдуть флагманські смартфони iPhone 18 Pro і перший складаний iPhone від Apple. Водночас, звичайні iPhone 18, iPhone 18e та iPhone Air другого покоління з'являться в першій половині 2027 року.

Компанія планувала випустити тонкий iPhone Air 2 одночасно з лінійкою iPhone 18, але низькі продажі першої версії спонукали відкласти презентацію спадкоємця, поки фахівці не придумають новий дизайн, можливо, з подвійною задньою камерою.

Раніше писали, що люди віддають перевагу великим батареям перед тонкими корпусами смартфонів. За результатами опитування, 88,4% респондентів важливіше, щоб гаджет довше працював без підзарядки, навіть якщо він при цьому буде важчим.