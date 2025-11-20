Apple і Samsung прорахувалися: великі батареї виявилися кращими за тонкі смартфони, — опитування

Переважна більшість користувачів обирають смартфони за довгу роботу без підзарядки, а не за тонкий корпус.

Як відомо, Apple і Samsung довелося пожертвувати ємністю акумуляторів iPhone Air і Galaxy S25 Edge для зменшення товщини. Уже ходять чутки, що продажі провалилися, і обидві моделі не отримають наступників. У зв'язку з цим видання Android Authority провело опитування і поділилося результатами на своєму сайті.

Користувачів попросили попросивши вибрати між автономністю і тонким корпусом. Загалом опитування пройшли 8500 осіб.

Переважна більшість, 88,4% респондентів заявили, що віддали б перевагу телефону з акумулятором високої ємності, пожертвувавши ультратонким дизайном заради більшого часу роботи. Тільки 7,7% відповіли, що вибрали б тонкий дизайн, а 3,9% заявили, що жодна з цих характеристик для них не важлива.

Відео дня

Результати опитування показують, що тонкість уже не викликає такого захоплення, як раніше. Тим часом, вимоги до акумуляторів різко зросли, оскільки додатки, функції та екрани споживають дедалі більше енергії.

Популярності набирають акумулятори з кремнієво-вуглецевим наповненням, які дають змогу багатьом новим смартфонам, як-от OnePlus 15, працювати два повних дні без значного збільшення товщини.

Менша частина опитаних також оцінила тонкі телефони за їхній елегантний вигляд і зручність у руці, але навіть багато хто з них розуміє, чому більшості не подобається ця тенденція.

Низькі продажі iPhone Air і Galaxy S25 Edge підкреслюють ці настрої споживачів. Проблеми Apple нещодавно ще більше посилилися після звільнення ключового члена команди дизайнерів iPhone Air, що ще більше поставило під сумнів майбутнє цієї лінійки.

Згідно з численними чутками та інформацією, отриманою від інсайдерів галузі, Samsung повністю скасувала серію Edge, оскільки її ультратонкий дизайн не виявився затребуваним серед покупців.

Раніше експерти назвали найкращі Android-смартфони для покупки у 2025 році. Вони рекомендують бюджетні CMF Phone 2 Pro і Samsung Galaxy A26 5G, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 FE і Pixel 9a.