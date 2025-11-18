Топ 3 найкращих Android-смартфони, які можна купити у 2025 році і не пошкодувати (фото)

Часто при виборі смартфона користувачі орієнтуються на його ціну — мовляв, що дорожче, то краще. Але сучасні моделі середнього класу часто не поступаються преміальним за важливими параметрами, а коштують при цьому відчутно менше.

Справа ж не тільки в ціні, а й у характеристиках, підкреслює phonearena.com. Експерти видання вирішили винести за дужки гаджети Apple і зосередитися на Android-смартфонах, щоб вибрати найкращі в різних цінових категоріях.

Найкращий бюджетний Android

Тут у лідерах опинилися відразу два телефони — CMF Phone 2 Pro і Samsung Galaxy A26 5G. Обидва коштують близько 300 доларів (приблизно 12 тис. грн), і за цю досить скромну ціну пропонують цілком пристойну якість.

Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: The Sun

CMF Phone 2 Pro оснащений досить потужним процесором MediaTek Dimensity 7300 Pro, зручним інтерфейсом, великим об'ємом вбудованої пам'яті в 256 ГБ і 8 ГБ оперативної пам'яті. Також є акумулятор ємністю 5000 мАг з високою продуктивністю і дротова зарядка потужністю 33 Вт. Та й камера тут хороша, що не так вже й часто зустрічається на бюджетних смартфонах.

Galaxy A26 5G теж має гідний вигляд: він отримав 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення до 120 Гц, і тут є навіть Galaxy AI під назвою Awesome Intelligence. Камера, звісно, доволі скромна порівняно з більш просунутими моделями, але загалом зі своїми основними завданнями справляється непогано.

Найкращий Android середнього класу

Тут теж два фаворити — Galaxy S25 FE і Pixel 9a. Вони коштують близько 500 доларів (20 тис. грн), але й технічні характеристики у них кращі. Наприклад, модель Galaxy S25 FE оснащена потужнішим чипсетом Exynos 2400 порівняно з бюджетниками. Система камер теж стала кращою і за деякими параметрами не поступається навіть флагманам Samsung.

Що стосується Pixel 9a, то телефони Pixel взагалі прославилися своїми чудовими камерами. Ще тут є сім років підтримки програмного забезпечення і акумулятор ємністю 5100 мАг. Він підтримує дротову зарядку потужністю 23 Вт і бездротову зарядку, а при використанні режиму Extreme Battery Saver час роботи може становити цілих 100 годин.

Смартфон Pixel 9a Фото: phonearena.com

Щоправда, тут також є пластиковий корпус і досить великі рамки навколо екрана — але це вже витрати "середнього" статусу.

Найкращий Android-флагман

Лідерські позиції впевнено зайняв Galaxy S25 Ultra. Заплатити за нього доведеться 1299 (близько 50 тис. грн), і за ці гроші можна було б купити два або навіть три простіші смартфони.

Смартфон Galaxy S25 Ultra Фото: Future

Зате ви отримуєте преміальну збірку, один із найшвидших процесорів Qualcomm Snapdragon 8 Elite, два телеоб'єктиви та антивідблискове покриття екрана (ця фішка є тільки у флагманських моделей). Окремої згадки заслуговує стилус S Pen.

Раніше стало відомо, що ОС Android виявилася кращою за iOS. Ця система, на якій працюють і Samsung Galaxy, і Google Pixel, більш відкрита, і водночас вона ефективніше захищає своїх користувачів від спаму та шахрайських атак.