Який бюджетний смартфон купити: порівняння Samsung Galaxy A56 і iPhone 16e (фото)

На ринку смартфонів середнього класу є дві популярні моделі: Galaxy A56 і iPhone 16e. Експерти зіставили сильні та слабкі сторони кожного з апаратів.

Щоб з'ясувати, який з конкурентів пропонує найкраще співвідношення ціни та якості, журналіст DH Gate провів тиждень з обома пристроями. Висновки виявилися неоднозначними.

Дизайн і екран

Galaxy A56 оснащений яскравим 6,7-дюймовим екраном Super AMOLED з частотою 120 Гц і підтримкою HDR10+. Перегляд відео на ньому — одне задоволення: кольори насичені, а чорний — по-справжньому глибокий. Корпус виконаний з преміальних матеріалів (скло Gorilla Glass Victus+ спереду і ззаду, алюмінієва рама) і захищений від води за стандартом IP67.

iPhone 16e, зі свого боку, пропонує компактніший 6,1-дюймовий OLED-дисплей Super Retina XDR. Він не такий яскравий і працює на частоті всього 60 Гц, що у 2025 році виглядає застарілим. Однак завдяки підвищеній щільності пікселів текст на ньому має чіткіший вигляд, а технологія True Tone робить кольори природнішими та комфортнішими для очей при тривалому читанні. Дизайн класичний, з алюмінієвою рамкою та захисним склом Ceramic Shield.

Apple iPhone 16e і Samsung Galaxy A56: дисплеї Фото: phonearena.com

Чіпсет і камери

iPhone 16e беззастережно перемагає в тестах на продуктивність. Його чип A17 Bionic приблизно на 25% швидший, ніж Exynos 1580 у Galaxy A56. Запуск додатків, ігор та навігація по системі на iPhone відчуваються спритними.

Galaxy A56 хоч і поступається в бенчмарках, завдяки більшому обсягу оперативної пам'яті (до 12 ГБ проти 8 ГБ у iPhone) краще справляється з багатозадачністю. Також він ефективніше відводить тепло під час тривалих ігрових сесій.

Модель Samsung оснащена потрійною камерою з основним сенсором на 50 Мп, який робить цілком деталізовані та яскраві знімки за хорошого освітлення. Його доповнюють 12-Мп надширококутна камера і 5-Мп макро-модуль.

iPhone 16e має всього одну основну камеру на 12 Мп, але завдяки алгоритмам Apple вона робить більш стабільні та природні за кольорами кадри, особливо в портретному режимі. В умовах недостатньої освітленості iPhone видає менш "гучну" картинку, але Samsung зберігає більше деталей. У записі відео стабілізація краще працює на iPhone.

Apple iPhone 16e і Samsung Galaxy A56: камери Фото: phonearena.com

Батарея та ОС

Galaxy A56 отримав ємний акумулятор на 5000 мАг, якого впевнено вистачає на день активної експлуатації. Підтримується швидка 45-ватна зарядка. iPhone 16e, незважаючи на скромнішу батарею, показує відмінну енергоефективність завдяки оптимізації iOS і часто тримає заряд довше. Однак заряджається він повільніше.

Головний козир Samsung — 6 років оновлень ОС Android, що для середняків вважається пристойним терміном. Apple, втім, аж ніяк не поступається в цьому аспекті: бренд традиційно забезпечує свої пристрої апдейтами протягом 5-6 років. Тож обидва гаджети довго залишатимуться актуальними.

Підсумок

В окремих моментах "бюджетник" Apple виглядає преміальніше, але подекуди програє варіанту від Samsung. Вибір залежить від пріоритетів, але за співвідношенням ціни і можливостей апарат південнокорейського бренду виявився вигіднішим.

Samsung Galaxy A56 пропонує 120-герцевий екран, більше ОЗП, гнучкість ОС Android, але гірше в плані швидкодії, особливо в іграх.

Ціна: від 17 999 грн.

iPhone 16e — для тих, хто цінує максимальну продуктивність, зручність iOS, екосистему Apple і кращу відеозйомку, але готовий миритися з менш плавним 60-герцевим дисплеєм і високою вартістю.

Ціна: від 29 999 грн.

