Android виявилася кращою за iOS: що раптом з'ясували експерти в порівнянні систем (фото)

iOS заведено вважати безпечнішою системою, ніж Android, за рахунок закритості. Однак у новому дослідженні виявили іншу картину: схоже, що Android-смартфони ефективніше захищають своїх користувачів від спаму і шахрайських атак.

На запитання "яка система надійніша — Android чи iOS?" більшість інстинктивно вибере другу. Але в одному з аспектів тренд виявився зворотним. Йдеться про захист від шахраїв, пише GSMArena з посиланням на дослідження YouGov, проведене за участю Google.

Що виявили вчені

Опитування 5000 користувачів у США, Індії та Бразилії виявило несподівану динаміку. Власники iPhone на 65% частіше за користувачів Android повідомляли про отримання трьох і більше шахрайських повідомлень на тиждень. При цьому на Android на 58% частіше заявляли, що не отримували жодного такого повідомлення за тиждень до опитування.

Крім того, користувачі Android на 20% частіше оцінювали захист свого пристрою від шахраїв як "дуже ефективний" або "надзвичайно ефективний".

Різниця стає ще більш очевидною при порівнянні iPhone з Google Pixel. Власники "пікселів" на 96% частіше повідомляли про відсутність спаму, а користувачі iPhone — на 136% більше скаржилися на кількість шахрайських повідомлень.

Захист від спаму в "Google Повідомленнях" Фото: Google

Чому ОС Android безпечніша

Експерти порівняли вбудовані засоби захисту від шахрайства на чотирьох пристроях: Pixel 10 Pro, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy Z Fold7 і Motorola Razr+ 2025. За кількістю та ефективністю функцій безпеки iPhone опинився на останньому місці.

Головна перевага Android полягає в комплексному підході та використанні ШІ для захисту в реальному часі.

Захист у повідомленнях: застосунок Google Messages автоматично фільтрує відомий спам, а для складніших загроз використовує ШІ, який аналізує повідомлення від невідомих відправників на предмет підозрілих фраз і попереджає про небезпеку. Сервіс також блокує підозрілі посилання.

застосунок Google Messages автоматично фільтрує відомий спам, а для складніших загроз використовує ШІ, який аналізує повідомлення від невідомих відправників на предмет підозрілих фраз і попереджає про небезпеку. Сервіс також блокує підозрілі посилання. Захист під час дзвінків: "Телефон" від Google блокує дзвінки з підтверджених спам-номерів. А в нових версіях ОС функція "Фільтр дзвінків" (Call Screen) може сама відповісти на дзвінок від вашого імені та з'ясувати, хто і навіщо телефонує. Навіть якщо ви відповіли, ШІ продовжує аналізувати розмову і попередить вас, якщо запідозрить шахрайство.

"Телефон" від Google блокує дзвінки з підтверджених спам-номерів. А в нових версіях ОС функція "Фільтр дзвінків" (Call Screen) може сама відповісти на дзвінок від вашого імені та з'ясувати, хто і навіщо телефонує. Навіть якщо ви відповіли, ШІ продовжує аналізувати розмову і попередить вас, якщо запідозрить шахрайство. Захист від соціальної інженерії: під час підозрілого дзвінка Android може блокувати небезпечні дії, як-от установлення застосунків із невідомих джерел або вимкнення налаштувань безпеки, про які вас може просити шахрай.

Тоді як Apple продовжує робити ставку на загальну закритість, Google активно розвиває розумні, проактивні системи захисту, які, як показує практика, виявляються набагато ефективнішими в боротьбі з сучасними загрозами. Підсумок: навіть якщо на iPhone ймовірність злому невелика, фільтр самих сповіщень і дзвінків від спамерів теж важливий.

Раніше Фокус писав, що нову "розумну" функцію Android роздають усім безкоштовно. Google випускає цікаве нововведення для Android-смартфонів. За допомогою ШІ можна буде миттєво отримувати короткий зміст будь-якої веб-сторінки. Опція спрощує роботу з великими текстами на сайтах.