Android оказалась лучше iOS: что вдруг выяснили эксперты в сравнении систем (фото)

iOS принято считать более безопасной системой, чем Android, за счет закрытости. Однако в новом исследовании выявили иную картину: похоже, что Android-смартфоны эффективнее защищают своих пользователей от спама и мошеннических атак.

На вопрос "какая система надежнее — Android или iOS?" большинство инстинктивно выберет вторую. Но в одном из аспектов тренд оказался обратным. Речь идет о защите от мошенников, пишет GSMArena со ссылкой на исследование YouGov, проведенное с участием Google.

Что обнаружили ученые

Опрос 5000 пользователей в США, Индии и Бразилии выявил неожиданную динамику. Владельцы iPhone на 65% чаще пользователей Android сообщали о получении трех и более мошеннических сообщений в неделю. При этом на Android на 58% чаще заявляли, что не получали ни одного такого сообщения за неделю до опроса.

Кроме того, пользователи Android на 20% чаще оценивали защиту своего устройства от мошенников как "очень эффективную" или "чрезвычайно эффективную".

Разница становится еще более очевидной при сравнении iPhone с Google Pixel. Владельцы "пикселей" на 96% чаще сообщали об отсутствии спама, а пользователи iPhone — на 136% больше жаловались на количество мошеннических сообщений.

Почему ОС Android безопаснее

Эксперты сравнили встроенные средства защиты от мошенничества на четырех устройствах: Pixel 10 Pro, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy Z Fold7 и Motorola Razr+ 2025. По количеству и эффективности функций безопасности iPhone оказался на последнем месте.

Главное преимущество Android заключается в комплексном подходе и использовании ИИ для защиты в реальном времени.

Защита в сообщениях: приложение Google Messages автоматически фильтрует известный спам, а для более сложных угроз использует ИИ, который анализирует сообщения от неизвестных отправителей на предмет подозрительных фраз и предупреждает об опасности. Сервис также блокирует подозрительные ссылки.

приложение Google Messages автоматически фильтрует известный спам, а для более сложных угроз использует ИИ, который анализирует сообщения от неизвестных отправителей на предмет подозрительных фраз и предупреждает об опасности. Сервис также блокирует подозрительные ссылки. Защита во время звонков: "Телефон" от Google блокирует звонки с подтвержденных спам-номеров. А в новых версиях ОС функция "Фильтр звонков" (Call Screen) может сама ответить на звонок от вашего имени и выяснить, кто и зачем звонит. Даже если вы ответили, ИИ продолжает анализировать разговор и предупредит вас, если заподозрит мошенничество.

"Телефон" от Google блокирует звонки с подтвержденных спам-номеров. А в новых версиях ОС функция "Фильтр звонков" (Call Screen) может сама ответить на звонок от вашего имени и выяснить, кто и зачем звонит. Даже если вы ответили, ИИ продолжает анализировать разговор и предупредит вас, если заподозрит мошенничество. Защита от социальной инженерии: во время подозрительного звонка Android может блокировать опасные действия, такие как установка приложений из неизвестных источников или отключение настроек безопасности, о которых вас может просить мошенник.

В то время как Apple продолжает делать ставку на общую закрытость, Google активно развивает умные, проактивные системы защиты, которые, как показывает практика, оказываются гораздо эффективнее в борьбе с современными угрозами. Итог: даже если на iPhone вероятность взлома небольшая, фильтр самих оповещений и звонков от спамеров тоже важен.

