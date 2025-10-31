Новую "умную" функцию Android раздают всем бесплатно: что приготовила Google (фото)

Google выпускает интересное нововведение для Android-смартфонов. С помощью ИИ можно будет мгновенно получать краткое содержание любой веб-страницы. Опция упрощает работу с большими текстами на сайтах.

Апдейт интегрирует возможности ИИ-ассистента Gemini прямо в браузер Chrome, избавляя от необходимости копировать ссылки и вручную отправлять их в чат-бот, пишет Tech Advisor.

Как это работает

Алгоритм активируется через уже знакомое многим меню, которое вызывается долгим нажатием на боковую кнопку питания. Если раньше там был только вызов голосового ассистента, то теперь появится новая кнопка "Summarise page" ("Обобщить страницу").

При ее нажатии Gemini анализирует открытый в браузере Chrome сайт — будь то новостная статья, запись в "Википедии" или результаты поиска — и выдает краткую выжимку с самой важной информацией. Это особенно удобно для быстрого ознакомления с длинными текстами, где суть теряется за "водой".

Відео дня

После получения краткого содержания, вы можете прямо в приложении Gemini задать уточняющие вопросы по тексту или попросить порекомендовать похожие статьи.

Ассистент Google Gemini Фото: Foundry

Кто и когда получит функцию

Сообщается, что со временем новшество станет доступно для всех Android-устройств, но первыми ее, похоже, получат владельцы смартфонов Samsung Galaxy. Для моделей других производителей обновление может прийти с некоторой задержкой. В будущем аналогичная интеграция Gemini должна появиться даже на iPhone, но точные сроки пока неизвестны.

Интересно, что похожая возможность уже больше года существует в браузере Samsung Internet. Там встроенный помощник умеет не только делать краткие выжимки, но и переводить страницы. Теперь же Google делает этот инструмент массовым и доступным для всех пользователей Chrome на Android.

Раньше Фокус сообщал про самую полезную функцию смартфонов Google. В новых Google Pixel 10 появилась удобная ИИ-опция — Magic Cue. Она анализирует происходящее на экране и заранее собирает для вас нужную информацию на устройстве, избавляя от необходимости искать ее вручную.