Найдена самая полезная функция смартфонов Google: как включить и пользоваться (фото)

В новых смартфонах Google Pixel 10 появилась удобная ИИ-функция — Magic Cue. Она анализирует происходящее на экране и заранее собирает для вас нужную информацию на устройстве, избавляя от необходимости искать ее вручную.

На фоне множества сложных и не всегда понятных нейросетевых опций, Magic Cue выделяется своей простотой и реальной пользой. Это тот случай, когда искусственный интеллект работает как настоящий персональный ассистент, упрощая повседневные задачи, пишет CNET.

Magic Cue — это контекстный помощник, который функционирует локально, не отправляя ваши данные в облако, что важно для приватности. Он анализирует звонки, переписки и другие действия, и в нужный момент предлагает релевантные сведения.

Во время разговоров: Скажем, если вы звоните в авиакомпанию, Magic Cue автоматически отобразит на экране вызова информацию о вашем предстоящем рейсе: время вылета, номер бронирования и т.д. Вам не придется судорожно искать письмо на почте, когда оператор попросит эти данные.

Скажем, если вы звоните в авиакомпанию, Magic Cue автоматически отобразит на экране вызова информацию о вашем предстоящем рейсе: время вылета, номер бронирования и т.д. Вам не придется судорожно искать письмо на почте, когда оператор попросит эти данные. В переписках: Если друг в мессенджере спросит, во сколько вы прилетаете, Magic Cue тут же покажет детали вашего рейса, и вы сможете отправить их одним нажатием. Точно так же он может подтянуть информацию о бронировании столика в ресторане из вашего календаря.

Если друг в мессенджере спросит, во сколько вы прилетаете, Magic Cue тут же покажет детали вашего рейса, и вы сможете отправить их одним нажатием. Точно так же он может подтянуть информацию о бронировании столика в ресторане из вашего календаря. Работа с фото: Если в чате вас попросят прислать чью-то фотографию, Magic Cue проанализирует вашу галерею Google Фото и предложит подходящие снимки, которые можно будет сразу отправить.

Функция Magic Cue на Google Pixel Фото: cnet.com

Как включить и настроить

Опция Magic Cue эксклюзивна для линейки Google Pixel 10 (10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold), поскольку для ее работы требуется чип Tensor G5 и последняя версия ИИ-модели Gemini Nano.

Чтобы ее активировать, зайдите в "Настройки" и найдите пункт "Magic Cue". Здесь нужно включить тумблер, разрешающий системе предлагать подсказки на основе содержимого экрана. В этом же меню можно выбрать, из каких приложений (Gmail, Сообщения, Календарь) Magic Cue может брать данные.

После активации алгоритму потребуется до 24 часов, чтобы начать полноценно работать. Со временем, по мере того как ИИ будет изучать ваши привычки, подсказки будут становиться все более точными и полезными.

Недостатки

Стоит отметить, что пока Magic Cue работает не идеально. Иногда вместо конкретной информации (например, времени встречи) он может просто предложить открыть календарь, что не сильно экономит время. Однако потенциал у этого инструмента огромен, и со временем он будет становиться только "умнее".

