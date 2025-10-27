За вами следят: новая функция смартфонов будет предупреждать пользователей об опасности

Компания Google анонсировала новую функцию для своих смартфонов Pixel. Эта функция будет оповещать владельцев телефонов о внедрении на их гаджет вредоносных приложений.

С выходом Android 16 и обновлением приложений Google даже старые телефоны Pixel как будто получили второе дыхание, отмечает phonearena.com. Возможности искусственного интеллекта стараются использовать по максимуму, и как раз они и стали основой для функции Live Threat Detection. Она использует встроенные модели ИИ для поиска вредоносных приложений.

Если функция обнаруживает подозрительное поведение, владельцу устройства отправляется уведомление в режиме реального времени. Так что у хозяина телефона будет возможность избавиться от угрозы, удалив опасное приложение еще до того, как оно сможет нанести какой-то ущерб. Также новая функция будет предупреждать о том, что вредоносное приложение отслеживает местоположение или активность вашего устройства.

По мнению экспертов издания, Google вообще справляется с ИИ лучше, чем Samsung и Apple. В частности, специалисты отмечают функции Magic Cue и Camera Coach, где ИИ используется для упрощения выполнения определенных задач.

Ранее стало известно, что смартфоны Google Pixel удивят новой функцией. Но тогда речь шла о другом новшестве – о функции, которая будет отключать режим Always-on display для экономии заряда батареи.

Также сообщалось, что некоторые смартфоны Google Pixel исчезнут навсегда. Оказалось, что "под сокращение" попали модели Pixel 6 и 6 Pro.