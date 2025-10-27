За вами стежать: нова функція смартфонів попереджатиме користувачів про небезпеку

Компанія Google анонсувала нову функцію для своїх смартфонів Pixel. Ця функція сповіщатиме власників телефонів про впровадження на їхній гаджет шкідливих додатків.

З виходом Android 16 і оновленням додатків Google навіть старі телефони Pixel наче отримали друге дихання, зазначає phonearena.com. Можливості штучного інтелекту намагаються використовувати по максимуму, і якраз вони і стали основою для функції Live Threat Detection. Вона використовує вбудовані моделі ШІ для пошуку шкідливих додатків.

Якщо функція виявляє підозрілу поведінку, власнику пристрою надсилається повідомлення в режимі реального часу. Тож у господаря телефону буде можливість позбутися загрози, видаливши небезпечний додаток ще до того, як він зможе завдати якоїсь шкоди. Також нова функція попереджатиме про те, що шкідливий додаток відстежує місце розташування або активність вашого пристрою.

На думку експертів видання, Google загалом справляється зі ШІ краще, ніж Samsung та Apple. Зокрема, фахівці відзначають функції Magic Cue і Camera Coach, де ШІ використовується для спрощення виконання певних завдань.

Раніше стало відомо, що смартфони Google Pixel здивують новою функцією. Але тоді йшлося про інше нововведення — про функцію, яка відключатиме режим Always-on display для економії заряду батареї.

Також повідомлялося, що деякі смартфони Google Pixel зникнуть назавжди. Виявилося, що "під скорочення" потрапили моделі Pixel 6 і 6 Pro.