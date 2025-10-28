Знайдена найкорисніша функція смартфонів Google: як увімкнути і користуватися (фото)

У нових смартфонах Google Pixel 10 з'явилася зручна ШІ-функція — Magic Cue. Вона аналізує те, що відбувається на екрані, і заздалегідь збирає для вас потрібну інформацію на пристрої, позбавляючи від необхідності шукати її вручну.

На тлі безлічі складних і не завжди зрозумілих нейромережевих опцій, Magic Cue виділяється своєю простотою і реальною користю. Це той випадок, коли штучний інтелект працює як справжній персональний асистент, спрощуючи повсякденні завдання, пише CNET.

Magic Cue — це контекстний помічник, який функціонує локально, не відправляючи ваші дані в хмару, що важливо для приватності. Він аналізує дзвінки, листування та інші дії, і в потрібний момент пропонує релевантні відомості.

Під час розмов: Скажімо, якщо ви телефонуєте до авіакомпанії, Magic Cue автоматично відобразить на екрані виклику інформацію про ваш майбутній рейс: час вильоту, номер бронювання тощо. Вам не доведеться судорожно шукати лист на пошті, коли оператор попросить ці дані.

У листуванні: Якщо друг у месенджері запитає, о котрій годині ви прилітаєте, Magic Cue одразу покаже деталі вашого рейсу, і ви зможете надіслати їх одним натисканням. Так само він може підтягнути інформацію про бронювання столика в ресторані з вашого календаря.

Робота з фото: Якщо в чаті вас попросять надіслати чиюсь фотографію, Magic Cue проаналізує вашу галерею Google Фото і запропонує відповідні знімки, які можна буде одразу відправити.

Функція Magic Cue на Google Pixel Фото: cnet.com

Як увімкнути та налаштувати

Опція Magic Cue ексклюзивна для лінійки Google Pixel 10 (10, 10 Pro, 10 Pro XL і 10 Pro Fold), оскільки для її роботи потрібен чіп Tensor G5 і остання версія ШІ-моделі Gemini Nano.

Щоб її активувати, зайдіть у "Налаштування" і знайдіть пункт "Magic Cue". Тут потрібно ввімкнути тумблер, що дозволяє системі пропонувати підказки на основі вмісту екрана. У цьому ж меню можна вибрати, з яких додатків (Gmail, Повідомлення, Календар) Magic Cue може брати дані.

Після активації алгоритму знадобиться до 24 годин, щоб почати повноцінно працювати. Згодом, у міру того, як ШІ вивчатиме ваші звички, підказки ставатимуть дедалі точнішими і кориснішими.

Недоліки

Варто зазначити, що поки Magic Cue працює не ідеально. Іноді замість конкретної інформації (наприклад, часу зустрічі) він може просто запропонувати відкрити календар, що не дуже економить час. Однак потенціал у цього інструменту величезний, і з часом він ставатиме тільки "розумнішим".

