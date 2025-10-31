Нову "розумну" функцію Android роздають усім безкоштовно: що приготувала Google (фото)

Google випускає цікаве нововведення для Android-смартфонів. За допомогою ШІ можна буде миттєво отримувати короткий зміст будь-якої веб-сторінки. Опція спрощує роботу з великими текстами на сайтах.

Апдейт інтегрує можливості ШІ-асистента Gemini прямо в браузер Chrome, позбавляючи необхідності копіювати посилання і вручну надсилати їх у чат-бот, пише Tech Advisor.

Як це працює

Алгоритм активується через уже знайоме багатьом меню, яке викликається довгим натисканням на бічну кнопку живлення. Якщо раніше там був тільки виклик голосового асистента, то тепер з'явиться нова кнопка "Summarise page" ("Узагальнити сторінку").

Під час її натискання Gemini аналізує відкритий у браузері Chrome сайт — чи то новинна стаття, запис у "Вікіпедії", чи то результати пошуку — і видає коротку вижимку з найважливішою інформацією. Це особливо зручно для швидкого ознайомлення з довгими текстами, де суть губиться за "водою".

Після отримання короткого змісту, ви можете прямо в застосунку Gemini поставити уточнювальні запитання щодо тексту або попросити порекомендувати схожі статті.

Асистент Google Gemini Фото: Foundry

Хто і коли отримає функцію

Повідомляється, що з часом нововведення стане доступним для всіх Android-пристроїв, але першими його, схоже, отримають власники смартфонів Samsung Galaxy. Для моделей інших виробників оновлення може прийти з деякою затримкою. У майбутньому аналогічна інтеграція Gemini має з'явитися навіть на iPhone, але точні терміни поки невідомі.

Цікаво, що схожа можливість уже понад рік існує в браузері Samsung Internet. Там вбудований помічник вміє не тільки робити короткі вижимки, а й перекладати сторінки. Тепер же Google робить цей інструмент масовим і доступним для всіх користувачів Chrome на Android.

