Какой бюджетный смартфон купить: сравнение Samsung Galaxy A56 и iPhone 16e (фото)

На рынке смартфонов среднего класса есть две популярные модели: Galaxy A56 и iPhone 16e. Эксперты сопоставили сильные и слабые стороны каждого из аппаратов.

Чтобы выяснить, какой из конкурентов предлагает лучшее соотношение цены и качества, журналист DH Gate провел неделю с обоими устройствами. Выводы оказались неоднозначными.

Дизайн и экран

Galaxy A56 оснащен ярким 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+. Просмотр видео на нем — одно удовольствие: цвета насыщенные, а черный — по-настоящему глубокий. Корпус выполнен из премиальных материалов (стекло Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, алюминиевая рама) и защищен от воды по стандарту IP67.

iPhone 16e, в свою очередь, предлагает более компактный 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR. Он не такой яркий и работает на частоте всего 60 Гц, что в 2025 году выглядит устаревшим. Однако благодаря повышенной плотности пикселей текст на нем выглядит четче, а технология True Tone делает цвета более естественными и комфортными для глаз при длительном чтении. Дизайн классический, с алюминиевой рамкой и защитным стеклом Ceramic Shield.

Apple iPhone 16e и Samsung Galaxy A56: дисплеи Фото: phonearena.com

Чипсет и камеры

iPhone 16e безоговорочно побеждает в тестах на производительность. Его чип A17 Bionic примерно на 25% быстрее, чем Exynos 1580 в Galaxy A56. Запуск приложений, игр и навигация по системе на iPhone ощущаются шустрыми.

Galaxy A56 хоть и уступает в бенчмарках, благодаря большему объему оперативной памяти (до 12 ГБ против 8 ГБ у iPhone) лучше справляется с многозадачностью. Также он эффективнее отводит тепло во время длительных игровых сессий.

Модель Samsung оснащенf тройной камерой с основным сенсором на 50 Мп, который делает вполне детализированные и яркие снимки при хорошем освещении. Его дополняют 12-Мп сверхширокоугольная камера и 5-Мп макро-модуль.

iPhone 16e имеет всего одну основную камеру на 12 Мп, но благодаря алгоритмам Apple она делает более стабильные и естественные по цветам кары, особенно в портретном режиме. В условиях недостаточной освещенности iPhone выдает менее "шумную" картинку, но Samsung сохраняет больше деталей. В записи видео стабилизация лучше работает на iPhone.

Apple iPhone 16e и Samsung Galaxy A56: камеры Фото: phonearena.com

Батарея и ОС

Galaxy A56 получил емкий аккумулятор на 5000 мАч, которого уверенно хватает на день активной эксплуатации. Поддерживается быстрая 45-ваттная зарядка. iPhone 16e, несмотря на более скромную батарею, показывает отличную энергоэффективность благодаря оптимизации iOS и часто держит заряд дольше. Однако заряжается он медленнее.

Главный козырь Samsung — 6 лет обновлений ОС Android, что для середняков считается приличным сроком. Apple, впрочем, отнюдь не уступает в этом аспекте: бренд традиционно обеспечивает свои устройства апдейтами в течение 5-6 лет. Так что оба гаджета будут долго оставаться актуальными.

Итог

В отдельных моментах "бюджетник" Apple смотрится премиальнее, но кое-где проигрывает варианту от Samsung. Выбор зависит от приоритетов, но по соотношению цены и возможностей аппарат южнокорейского бренда оказался выгоднее.

Samsung Galaxy A56 предлагает 120-герцевый экран, больше ОЗУ, гибкость ОС Android, но хуже в плане быстродействия, особенно в играх.

Цена: от 17 999 грн.

iPhone 16e — для тех, кто ценит максимальную производительность, удобство iOS, экосистему Apple и лучшую видеосъемку, но готов мириться с менее плавным 60-герцевым дисплеем и высокой стоимостью.

Цена: от 29 999 грн.

