Apple и Samsung просчитались: большие батареи оказались лучше тонких смартфонов, — опрос

Подавляющее большинство пользователей выбирают смартфоны за долгую работу без подзарядки, а не за тонкий корпус.

Как известно, Apple и Samsung пришлось пожертвовать емкостью аккумуляторов iPhone Air и Galaxy S25 Edge для уменьшения толщины. Уже ходят слухи, что продажи провалились, и обе модели не получат приемников. В связи с этим издание Android Authority провело опрос и поделилось результатами на своем сайте.

Пользователей попросили попросив выбрать между автономностью и тонким корпусом. Всего опрос прошли 8500 человек.

Подавляющее большинство, 88,4% респондентов заявили, что предпочли бы телефон с аккумулятором высокой емкости, пожертвовав ультратонким дизайном ради большего времени работы. Только 7,7% ответили, что выбрали бы тонкий дизайн, а 3,9% заявили, что ни одна из этих характеристик для них не важна.

Результаты опроса показывают, что тонкость уже не вызывает такого восторга, как раньше. Между тем, требования к аккумуляторам резко возросли, поскольку приложения, функции и экраны потребляют все больше энергии.

Популярность набирают аккумуляторы с кремниево-углеродным наполнением, которые позволяют многим новым смартфонам, таким как OnePlus 15, работать два полных дня без значительного увеличения толщины.

Меньшая часть опрошенных также оценила тонкие телефоны за их элегантный вид и удобство в руке, но даже многие из них понимают, почему большинству не нравится эта тенденция.

Низкие продажи iPhone Air и Galaxy S25 Edge подчеркивают эти настроения потребителей. Проблемы Apple недавно еще больше усугубились после ухода ключевого члена команды дизайнеров iPhone Air, что еще больше поставило под сомнение будущее этой линейки.

Согласно многочисленным слухам и информации, полученной от инсайдеров отрасли, Samsung полностью отменила серию Edge, поскольку ее ультратонкий дизайн не оказался востребованным среди покупателей.

Ранее эксперты назвали лучшие Android-смартфоны для покупки в 2025 году. Они рекомендуют бюджетные CMF Phone 2 Pro и Samsung Galaxy A26 5G, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 FE и Pixel 9a.