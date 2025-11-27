Как "прокачать" камеру iPhone: названы топ 5 приложений для самых крутых фотографий

Смартфоны iPhone давно славятся своими камерами, позволяющими делать отличные фотографии без лишних усилий. Но нет предела совершенству – даже такие продвинутые камеры есть куда улучшать, чтобы получать действительно идеальные снимки.

На самом деле к камерам iPhone у профессионалов немало замечаний, пишет slashgear.com. Например, у них нет полноценного ручного режима, и иногда оригинальная красота кадра теряется при использовании встроенного приложения камеры. Но есть множество сторонних приложений, позволяющих исправить эти недостатки. Издание называет 5 лучший приложений для камер iPhone. Все они были протестированы экспертами на флагманском смартфоне iPhone 17 Pro.

VSCO Capture

Это приложение, ориентированное на фильтры и предлагающее множество пресетов (заранее настроенных цифровых инструментов для обработки фото).

Тут есть огромный выбор фильтров, работающих с тремя задними объективами, а также автоматический и ручной режимы съемки (которого как раз не хватает камерам iPhone). Больше всего в VSCO Capture экспертам издания понравились специальные регуляторы уровня свечения и ореола. Самый обыкновенный кадр с их помощью можно превратить в настоящее произведение искусства. Причем у каждого фильтра есть собственный ползунок, регулирующий интенсивность цветокоррекции.

Кроме обычного формата JPEG и компактного HEIC, есть формат RAW. А еще приложение может создавать комбинированные 12-мегапиксельные снимки и 48-мегапиксельные снимки в полном разрешении, которые максимально используют возможности массива сенсоров iPhone 17 Pro.

Adobe Project Indigo

Редакторский пакет Adobe наконец-то стал доступен и для смартфонов, но, кроме этого, компания разработала еще и прекрасное приложение для камеры. Project Indigo – это совершенно бесплатное приложение, которое позволяет делать снимки в режиме "только DNG" или в сочетании DNG + JPEG.

Еще один интересный аспект – встроенное многокадровое суперразрешение, которое объединяет кадры для компенсации потери качества, возникающей при цифровом зуме. Главная идея – добиться эффекта, как на зеркальных фотокамерах.

Также есть система предупреждения о передержке, которая выделяет области изображения, требующие ручной настройки перед съемкой. Отмечается, что лучше всего это приложение раскрывается в условиях слабого освещения: оно гораздо лучше сохраняет естественные цвета, особенно на освещенных поверхностях, в то время как встроенное приложение iPhone демонстрирует более агрессивное управление цветовыми бликами, а в сложных условиях слабого освещения вообще не справляется со съемкой.

Filmic Firstlight

Это приложение создано той же командой, которая разработала DoubleTake и FilmicPro, однако Filmic Firstlight работает несколько иначе. Тут есть удобная система управления фокусом, экспозицией и другими параметрами, а главное – инструмент управления зернистостью.

Наилучшие результаты достигаются в режиме адаптивной чувствительности ISO, который изменяет плотность зерна в зависимости от внешнего освещения. Особенно выделяется режим грубой зернистости в сочетании со встроенным фильтром Layton, придающим изображению характерный ретро-эффект с оттенками сепии.

К тому же, интерфейс у приложения довольно простой, и его не придется долго осваивать.

Process Zero – Halide Mark II

Приложение Halide уже давно пользуется популярностью в фотографическом сообществе. И это вполне заслуженно – оно предлагает большой выбор элементов управления камерой с интуитивно понятной системой навигации жестами и множеством гибких инструментов. Не всем нравится слишком громоздкий подход iPhone к настройке теней, шумоподавлению и цветопередаче, а Halide как раз и позволяет выбирать между стандартной обработкой изображений iPhone, сбалансированным смягченным режимом и специальным режимом нулевой обработки Process Zero.

Фишка Process Zero в том, что он не создает "идеальные фото для Instagram": на самом деле, это "сырые"» изображения, без сглаживания и с сохраненным "шумом", но при их редактировании вы и можете проявить свой вкус и талант фотографа.

ProCamera

Благодаря встроенной поддержке съемки ProRAW, это приложение предлагает более широкий контроль над такими параметрами, как ISO, экспозиция, выдержка, баланс белого. По умолчанию оно ближе к ручному режиму съемки, но на выбор пользователя есть три экранных режима. Кроме стандартного выбора между режимами JPG, HEIF и RAW, приложение позволяет делать снимки в формате TIF и даже использовать двойной режим съемки с гибкостью RAW+JPG и RAW+HEIF.

Для видео приложение ProCamera позволяет выбрать уровень сжатия, Dolby Vision HDR, четыре варианта кодека ProRes и запись в LOG. Для плавных переходов между зумами можно даже регулировать скорость зума при видеозаписи.

