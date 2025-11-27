Як "прокачати" камеру iPhone: названо топ-5 застосунків для найкрутіших фотографій

Смартфони iPhone давно славляться своїми камерами, що дають змогу робити чудові фотографії без зайвих зусиль. Але немає межі досконалості — навіть такі просунуті камери є куди покращувати, щоб отримувати дійсно ідеальні знімки.

Насправді до камер iPhone у професіоналів чимало зауважень, пише slashgear.com. Наприклад, у них немає повноцінного ручного режиму, і іноді оригінальна краса кадру губиться при використанні вбудованого застосунку камери. Але є безліч сторонніх додатків, що дозволяють виправити ці недоліки. Видання називає 5 найкращих додатків для камер iPhone. Усі вони були протестовані експертами на флагманському смартфоні iPhone 17 Pro.

VSCO Capture

Це програма, орієнтована на фільтри, яка пропонує безліч пресетів (заздалегідь налаштованих цифрових інструментів для обробки фото).

Тут є величезний вибір фільтрів, що працюють з трьома задніми об'єктивами, а також автоматичний і ручний режими зйомки (якого якраз не вистачає камерам iPhone). Найбільше у VSCO Capture експертам видання сподобалися спеціальні регулятори рівня світіння і ореолу. Звичайнісінький кадр з їхньою допомогою можна перетворити на справжній витвір мистецтва. Причому у кожного фільтра є власний повзунок, що регулює інтенсивність кольорокорекції.

Крім звичайного формату JPEG і компактного HEIC, є формат RAW. А ще додаток може створювати комбіновані 12-мегапіксельні знімки та 48-мегапіксельні знімки з повною роздільною здатністю, які максимально використовують можливості масиву сенсорів iPhone 17 Pro.

Adobe Project Indigo

Редакторський пакет Adobe нарешті став доступним і для смартфонів, але, крім цього, компанія розробила ще й чудовий додаток для камери. Project Indigo — це абсолютно безкоштовний застосунок, який дає змогу робити знімки в режимі "тільки DNG" або в поєднанні DNG + JPEG.

Ще один цікавий аспект — вбудована багатокадрова суперроздільна здатність, яка об'єднує кадри для компенсації втрати якості, що виникає при цифровому зумі. Головна ідея — домогтися ефекту, як на дзеркальних фотокамерах.

Також є система попередження про перетримку, яка виділяє області зображення, що потребують ручного налаштування перед зйомкою. Зазначається, що найкраще цей застосунок розкривається в умовах слабкого освітлення: він набагато краще зберігає природні кольори, особливо на освітлених поверхнях, у той час як вбудований застосунок iPhone демонструє більш агресивне управління колірними відблисками, а в складних умовах слабкого освітлення взагалі не справляється зі зйомкою.

Filmic Firstlight

Цей застосунок створено тією ж командою, яка розробила DoubleTake і FilmicPro, однак Filmic Firstlight працює дещо інакше. Тут є зручна система управління фокусом, експозицією та іншими параметрами, а головне — інструмент управління зернистістю.

Найкращі результати досягаються в режимі адаптивної чутливості ISO, який змінює щільність зерна залежно від зовнішнього освітлення. Особливо виділяється режим грубої зернистості в поєднанні з вбудованим фільтром Layton, що надає зображенню характерного ретро-ефекту з відтінками сепії.

До того ж, інтерфейс у застосунку досить простий, і його не доведеться довго освоювати.

Process Zero — Halide Mark II

Додаток Halide вже давно користується популярністю у фотографічній спільноті. І це цілком заслужено — він пропонує великий вибір елементів керування камерою з інтуїтивно зрозумілою системою навігації жестами та безліччю гнучких інструментів. Не всім подобається надто громіздкий підхід iPhone до налаштування тіней, шумопоглинання та кольору, а Halide якраз і дає змогу обирати між стандартним опрацюванням зображень iPhone, збалансованим пом'якшеним режимом і спеціальним режимом нульового опрацювання Process Zero.

Фішка Process Zero в тому, що він не створює "ідеальні фото для Instagram": насправді, це "сирі" зображення, без згладжування і зі збереженим "шумом", але під час їхнього редагування ви і можете проявити свій смак і талант фотографа.

ProCamera

Завдяки вбудованій підтримці зйомки ProRAW, цей додаток пропонує ширший контроль над такими параметрами, як ISO, експозиція, витримка, баланс білого. За замовчуванням він ближче до ручного режиму зйомки, але на вибір користувача є три екранні режими. Крім стандартного вибору між режимами JPG, HEIF і RAW, застосунок дає змогу робити знімки у форматі TIF і навіть використовувати подвійний режим зйомки з гнучкістю RAW+JPG і RAW+HEIF.

Для відео застосунок ProCamera дає змогу вибрати рівень стиснення, Dolby Vision HDR, чотири варіанти кодека ProRes і запис у LOG. Для плавних переходів між зумами можна навіть регулювати швидкість зуму під час відеозапису.

