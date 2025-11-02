Смартфони Pixel вас здивують: увімкніть ці функції, і камери запрацюють по-новому

Телефони Google Pixel славляться своїми камерами, які дають змогу робити чудові знімки. І водночас ці преміальні камери часто не використовуються по максимуму.

Люди можуть просто не знати про повний функціонал камер на смартфонах Pixel, пояснює androidpolice.com. Тож експерти видання вирішили познайомити користувачів із головними трюками, які покращать смартфонну фотографію.

Увімкнути автовирівнювання

Буває, що ви завантажуєте фото, а потім виявляєте, що горизонт "завалений". Цього не станеться, якщо ви одразу налаштуєте вирівнювання: відкрийте застосунок "Камера", зайдіть у "Налаштування", знайдіть "Композиція" і ввімкніть меню "Підказки щодо кадрування".

Керувати макрофокусом

Напевно, багато хто опинявся в ситуації, коли ви намагаєтеся наблизити дрібні об'єкти — наприклад, пелюстки квітки, — але камера не фіксує фокус. Це відбувається тому, що вона не завжди автоматично перемикається в режим макрозйомки, коли вам це потрібно.

Відео дня

Але з цим легко впоратися: піднесіть камеру Pixel досить близько до об'єкта зйомки, і на екрані з'явиться крихітний значок макрозйомки (схожий на квітку). Коли цей значок активний, камера фокусується на потрібній ділянці і дає змогу зафіксувати чіткі деталі, які стандартний автофокус упускає.

Увімкнути режим RAW

Не всі знають, що телефони Pixel можуть знімати у форматі RAW, який зберігає всі дані зображення, що записуються матрицею.

Ви можете запустити застосунок "Камера", зайти в "Налаштування", відкрити меню "Додатково" і ввімкнути опцію управління RAW/JPEG.

За підсумком ви нарешті будете відчувати, що знімаєте не просто мобільним телефоном, а справжньою камерою. Адже файли JPEG стискаються і втрачають багато важливих даних.

Використовувати режим економії пам'яті

Цей трюк пов'язаний із попереднім. Файли RAW дуже великі — у 5-10 разів більші за стандартний JPEG, і сховище заповнюватиметься набагато швидше.

Використовуйте функцію економії пам'яті: зайдіть у меню "Налаштування" > "Сховище пристрою" та активуйте її.

Для фотографій така функція зазвичай означає вибір стисненого формату JPEG замість файлів RAW, а для відео може трохи змінитися бітрейт. Зате не доведеться хвилюватися про заповнені гігабайти.

Швидкий доступ до додатка "Камера"

Зручний спосіб заощадити час. Перейдіть у "Налаштування" > "Система" > "Жести" > "Подвійне натискання кнопки живлення" і ввімкніть опцію "Камера".

Ще можна розмістити ярлик камери прямо на екрані блокування і запускати її із заблокованого стану одним свайпом або дотиком, — набагато швидше, ніж шукати значок програми.

Раніше стало відомо, що смартфони Google Pixel здивують новою функцією. Йшлося про вибіркове відключення режиму Always-on display для економії заряду батареї.