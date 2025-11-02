Смартфоны Pixel вас удивят: включите эти функции, и камеры заработают по-новому

Телефоны Google Pixel славятся своими камерами, которые позволяют делать превосходные снимки. И в то же время эти премиальные камеры часто не используются по максимуму.

Люди могут просто не знать о полном функционале камер на смартфонах Pixel, поясняет androidpolice.com. Поэтому эксперты издания решили познакомить пользователей с главными трюками, которые улучшат смартфонную фотографию.

Включить автовыравнивание

Бывает, что вы загружаете фото, а потом обнаруживаете, что горизонт "завален". Этого не случится, если вы сразу настроите выравнивание: откройте приложение "Камера", зайдите в "Настройки", найдите "Композиция" и включите меню "Подсказки по кадрированию" .

Управлять макрофокусом

Наверно, многие оказывались в ситуации, когда вы стараетесь приблизить мелкие объекты – например, лепестки цветка, – но камера не фиксирует фокус. Это происходит потому, что она не всегда автоматически переключается в режим макросъемки, когда вам это нужно.

Но с этим легко справиться: поднесите камеру Pixel достаточно близко к объекту съемки, и на экране появится крошечный значок макросъемки (похожий на цветок). Когда этот значок активен, камера фокусируется на нужной области и позволяет запечатлеть четкие детали, которые стандартный автофокус упускает.

Включить режим RAW

Не все знают, что телефоны Pixel могут снимать в формате RAW, который сохраняет все данные изображения, записываемые матрицей.

Вы можете запустить приложение "Камера", зайти в "Настройки", открыть меню "Дополнительно" и включить опцию управления RAW/JPEG.

По итогу вы наконец-то будете чувствовать, что снимаете не просто мобильным телефоном, а настоящей камерой. Ведь файлы JPEG сжимаются и теряют много важных данных.

Использовать режим экономии памяти

Этот трюк связан с предыдущим. Файлы RAW очень большие – в 5-10 раз больше стандартного JPEG, и хранилище будет заполняться гораздо быстрее.

Используйте функцию экономии памяти: зайдите в меню "Настройки" > "Хранилище устройства" и активируйте ее.

Для фотографий такая функция обычно означает выбор сжатого формата JPEG вместо файлов RAW, а для видео может немного измениться битрейт. Зато не придется волноваться о заполненных гигабайтах.

Быстрый доступ к приложению "Камера"

Удобный способ сэкономить время. Перейдите в "Настройки" > "Система" > "Жесты" > "Двойное нажатие кнопки питания" и включите опцию "Камера".

Еще можно разместить ярлык камеры прямо на экране блокировки и запускать ее из заблокированного состояния одним свайпом или касанием, – гораздо быстрее, чем искать значок приложения.

Ранее стало известно, что смартфоны Google Pixel удивят новой функцией. Речь шла о выборочном отключении режима Always-on display для экономии заряда батареи.