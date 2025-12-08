Компактный смартфон с большой батареей: названа недооцененная бюджетная модель (фото)

Бюджетный смартфон Motorola Edge 60 Neo обещает превосходное время автономной работы от батареи, а также ряд других преимуществ.

Motorola Edge 60 Neo зарекомендовал себя как хорошо сделанный, прочный и визуально привлекательный смартфон в среднем ценовом сегменте. Об этом пишет Notebookcheck.

По словам обозревателей, хотя Edge 60 Neo не имеет кремниево-углеродного аккумулятора, его аккумулятор емкостью 5000 мАч продемонстрировал впечатляющую выносливость во время тестирования, особенно для компактного устройства.

Motorola Edge 60 Neo Фото: notebookcheck.com

Как отмечают в издании, телефон Motorola оказался значительно долговечнее по сравнению с Edge 50 Neo или Samsung Galaxy A36. Edge 60 Neo получил сертификаты IP69/IP68 и MIL-STD-810H, что делает его надежным и водонепроницаемым.

В отличие от Edge 60, модель Neo поддерживает беспроводную зарядку. Кроме того, Motorola оснастила свой новый смартфон рядом премиальных функций, которые делают этот телефон среднего класса особенно привлекательным.

Отдельно эксперты отметили 6,36-дюймовый pOLED-дисплей с технологией LTPO, которая обеспечивает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц. Во время тестирования он достиг высокой пиковой яркости в сочетании с точным воспроизведением цветов в реалистичном тесте APL18.

Напомним, бренд Poco, принадлежащий Xiaomi, вскоре представит смартфон Poco C85 5G, который станет новым бюджетным дополнением к линейке компании.

Фокус также сообщал, что китайская компания Honor намерена презентовать смартфон с мощным аккумулятором на 10 000 мА.