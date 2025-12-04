Мощная батарея и хорошая камера: первые детали о бюджетном смартфоне Poco C85 5G (видео)

Китайский бренд Poco, который принадлежит Xiaomi, вскоре представит смартфон Poco C85 5G, который станет новым бюджетным дополнением к линейке компании.

За несколько дней до запуска Xiaomi поделилась некоторыми основными характеристиками устройства. Соответствующее видео появилось на странице POCO India в соцсети X.

Poco C85 5G

Сообщается, Poco C85 получил относительно большую батарею емкостью 6000 мАч, поддерживающую быструю зарядку мощностью 33 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 10 Вт.

"Некоторые телефоны хвастаются "батареей, которая работает целый день". POCO C85 имеет аккумулятор 6000 мАч, заканчивает день, начинает следующий и все еще имеет наглость заряжать других мощностью 10 Вт. А когда вы наконец будете готовы подключиться, активируется быстрая зарядка мощностью 33 Вт", — сказано в публикации.

Відео дня

Важно

Недооцененный смартфон с впечатляющей камерой: какую модель хвалят эксперты (фото)

По мнению экспертов портала Notebookcheck, смартфон POCO C85 станет ребрендингом Redmi 15C 5G. На это указывают имеющиеся фото корпуса, в частности наличие двойной основной камеры. К тому же Xiaomi уже подтвердила, что C85 получит заднюю камеру на 50 МП, как и Redmi.

"Все это говорит о том, что Poco C85 5G будет ребрендированным Redmi 15C 5G. Однако первый будет немного шире доступным, поскольку телефоны под брендом Poco разработаны для расширенного глобального покрытия", — подытожили в издании.

Напомним, OnePlus подтвердила ключевые характеристики смартфона 15R, включая мощный аккумулятор на 8000 мАч.

Фокус также сообщал, что смартфон Honor Magic 8 Ultra превзошел флагманы Apple и Samsung по скорости зарядки.