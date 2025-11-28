Превзошел флагманы Apple и Samsung: назван смартфон с лучшей зарядкой

В сети появилась информация о новом смартфоне Honor Magic 8 Ultra со значительно улучшенной функцией зарядки.

По скорости зарядки Honor Magic 8 Ultra легко превосходит такие флагманы, как iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra и Pixel 10 Pro XL. Об этом пишет Notebookcheck.

Сообщается, что смартфон Magic 8 Ultra получил проводную зарядку мощностью 120 Вт, обойдя не только Magic 8 и Magic 8 Pro, но и Magic 7 RSR Porsche Design, выпущенный в декабре прошлого года.

Как следствие, Magic 8 Ultra сможет потреблять от сети более 2,5 раза больше мощности, чем другие крупные флагманы, такие как iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra и Pixel 10 Pro XL. Чтобы достичь этого, Honor сертифицировала Magic 8 Ultra для зарядки до 20 В/6 А, хотя смартфон также может переключаться на зарядку 66 Вт с разной мощностью и силой тока, когда это необходимо

Инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo также сообщил, что Magic 8 Ultra будет поддерживать спутниковое соединение благодаря чипсету Snapdragon 8 Elite Gen 5 и сенсору OmniVision OV50R в качестве основной камеры.

Напомним, бренд iQOO, который принадлежит китайской компании Vivo, готовится представить смартфон iQoo 15 Mini с аккумулятором на 7000 мАч.

Фокус также сообщал, что компания OnePlus раскрыла подробности о своем будущем телефоне Ace 6T, который получит мощный процессор и очень емкую батарею.