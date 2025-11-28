Перевершив флагмани Apple та Samsung: названо смартфон з найкращою зарядкою

В мережі з’явилася інформація про новий смартфон Honor Magic 8 Ultra зі значно покращеною функцією заряджання.

За швидкістю зарядки Honor Magic 8 Ultra легко перевершує такі флагмани, як iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra та Pixel 10 Pro XL. Про це пише Notebookcheck.

Повідомляється, що смартфон Magic 8 Ultra отримав дротову зарядку потужністю 120 Вт, обійшовши не лише Magic 8 та Magic 8 Pro, але й Magic 7 RSR Porsche Design, випущений у грудні минулого року.

Як наслідок, Magic 8 Ultra зможе споживати від мережі понад 2,5 раза більше потужності, ніж інші великі флагмани, такі як iPhone 17 Pro Max , Galaxy S25 Ultra та Pixel 10 Pro XL. Щоб досягнути цього, Honor сертифікувала Magic 8 Ultra для заряджання до 20 В/6 А, хоча смартфон також може перемикатися на зарядку 66 Вт з різною потужністю та силою струму, коли це необхідно

Інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo також повідомив, що Magic 8 Ultra підтримуватиме супутникове з’єднання завдяки чіпсету Snapdragon 8 Elite Gen 5 та сенсору OmniVision OV50R як основній камері.

Нагадаємо, бренд iQOO, який належить китайській компанії Vivo, готується представити смартфон iQoo 15 Mini з акумулятором на 7000 мАг.

Фокус також повідомляв, що компанія OnePlus розкрила подробиці про свій майбутній телефон Ace 6T, який отримає потужний процесор і дуже містку батарею.