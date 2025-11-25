Компактний смартфон отримає потужну батарею на 7000 мАг: коли він надійде в продаж

Бренд смартфонів iQOO, який належить китайській компанії Vivo, готується представити новий телефон iQoo 15 Mini.

Випуск iQoo 15 Mini очікується приблизно у квітні наступного року. Ключову інформацію про майбутній смартфон розкрив китайський інсайдер Smart Pikachu у своєму блозі на Weibo.

За чутками, iQoo 15 Mini матиме 6,3-дюймовий дисплей, порівняно з великим 6,85-дюймовим дисплеєм стандартного iQoo 15. Крім того, він може використовувати процесор Dimensity 9500.

Примітно, що версія Mini може бути оснащена великим акумулятором ємністю 7000 мАг, подібним до стандартної моделі. Смартфон також може отримати металевий корпус і ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Як зазначає Notebookcheck, нещодавно в Китаї дебютував флагман iQoo 15, оснащений чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон незабаром має вийти на інших ринках, а майбутній iQoo 15 Mini стане його зменшеною версією.

iQoo 15 Фото: androidauthority.com

Нагадаємо, Motorola анонсувала смартфон середнього класу G57 Power, однією з особливостей якого став потужний акумулятор ємністю 7000 мАг.

Фокус також повідомляв, що китайський виробник смартфонів Oppo випробував величезний односекційний акумулятор із номінальною ємністю 9750 мАг.