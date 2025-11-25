Компактный смартфон получит мощную батарею на 7000 мАч: когда он поступит в продажу

Бренд смартфонов iQOO, который принадлежит китайской компании Vivo, готовится представить новый телефон iQoo 15 Mini.

Выпуск iQoo 15 Mini ожидается примерно в апреле следующего года. Ключевую информацию о будущем смартфоне раскрыл китайский инсайдер Smart Pikachu в своем блоге на Weibo.

По слухам, iQoo 15 Mini будет иметь 6,3-дюймовый дисплей, по сравнению с большим 6,85-дюймовым дисплеем стандартного iQoo 15. Кроме того, он может использовать процессор Dimensity 9500.

Примечательно, что версия Mini может быть оснащена большим аккумулятором емкостью 7000 мАч, подобным стандартной модели. Смартфон также может получить металлический корпус и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Как отмечает Notebookcheck, недавно в Китае дебютировал флагман iQoo 15, оснащенный чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон вскоре должен выйти на других рынках, а будущий iQoo 15 Mini станет его уменьшенной версией.

iQoo 15 Фото: androidauthority.com

