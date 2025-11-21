Бюджетный смартфон с большим аккумулятором: что известно о новом Motorola G57 Power (фото)

Компания Motorola анонсировала смартфон среднего класса G57 Power, одной из особенностей которого стал мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч.

Motorola G57 Power станет одним из первых телефонов, оснащенных процессором Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4. Ожидается, что он заинтересует поклонников смартфонов Android с ограниченным бюджетом, пишет Android Police.

Как отмечают в издании, телефоны с большими аккумуляторами сейчас пользуются большим спросом. К примеру, OnePlus 15 оказался в заголовках газет благодаря своей батарее на 7300 мАч. Однако цена G57 Power будет гораздо приятнее.

Motorola G57 Power Фото: Motorola

Известно, что Motorola G57 Power получит 6,72-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц, а также корпус со степенью защиты от пыли и воды IP64 и сертификацией прочности MIL-STD-810H. Из-за огромного аккумулятора на 7000 мАч смартфон весит целых 210 граммов и имеет толщину 8,6 мм.

Motorola G57 Power будет поставляться с установленной ОС Android 16. Смартфон предлагает проводную зарядку мощностью 30 Вт, FM-радио, NFC, стереодинамики и выбор четырех цветов Pantone: Corsair, Regatta, Pink Lemonade и Fluidity.

Что касается камер, на задней панели расположены два объектива: основной на 50 мегапикселей и широкоугольный на 8 мегапикселей. Дополняет комплект фронтальная камера на 8 мегапикселей.

Купить Motorola G57 Power можно будет в Великобритании, Европе, Латинской Америке и других регионах с 5 ноября по цене около 300 долларов.

Напомним, ранее китайский производитель смартфонов iQOO анонсировал флагманскую игровую модель iQOO 15 с батареей на 7000 мАч.

Фокус также писал о смартфоне среднего класса Vivo Y500, который получил гигантский аккумулятор емкостью 8200 мАч.