Бюджетний смартфон з великим акумулятором: що відомо про новий Motorola G57 Power (фото)

Компанія Motorola анонсувала смартфон середнього класу G57 Power, однією з особливостей якого став потужний акумулятор ємністю 7000 мАг.

Motorola G57 Power стане одним з перших телефонів, оснащених процесором Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4. Очікується, що він зацікавить шанувальників смартфонів Android з обмеженим бюджетом, пише Android Police.

Як зазначають у виданні, телефони з великими акумуляторами зараз користуються великим попитом. До прикладу, OnePlus 15 опинився в заголовках газет завдяки своїй батареї на 7300 мАг. Однак ціна G57 Power буде набагато приємнішою.

Motorola G57 Power Фото: Motorola

Відомо, що Motorola G57 Power отримає 6,72-дюймовий РК-екран із частотою оновлення 120 Гц, а також корпус зі ступенем захисту від пилу та води IP64 та сертифікацією міцності MIL-STD-810H. Через величезний акумулятор на 7000 мАг смартфон важить цілих 210 грамів і має товщину 8,6 мм.

Motorola G57 Power постачатиметься з встановленою ОС Android 16. Смартфон пропонує дротову зарядку потужністю 30 Вт, FM-радіо, NFC, стереодинаміки та вибір чотирьох кольорів Pantone: Corsair, Regatta, Pink Lemonade та Fluidity.

Щодо камер, на задній панелі розташовані два об’єктиви: основний на 50 мегапікселів та ширококутний на 8 мегапікселів. Доповнює комплект фронтальна камера на 8 мегапікселів.

Купити Motorola G57 Power можна буде у Великій Британії, Європі, Латинській Америці та інших регіонах з 5 листопада за ціною близько 300 доларів.

Нагадаємо, раніше китайський виробник смартфонів iQOO анонсував флагманську ігрову модель iQOO 15 з батареєю на 7000 мАг.

Фокус також писав про смартфон середнього класу Vivo Y500, який отримав гігантський акумулятор ємністю 8200 мАч.