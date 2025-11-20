Топ 3 найкращих смартфони середнього класу: що купити замість флагманів у 2025 році (фото)

Топові смартфони стають дедалі дорожчими, але середній сегмент у 2025 році вельми конкурентний. Бренди пропонують пристрої з топовими екранами, потужними чипсетами і преміальним дизайном за половину вартості флагманів.

Фокус відібрав три найкращі телефони, що забезпечують приємний досвід експлуатації за відносно помірну вартість.

Motorola Edge 60

Модель виділяється дизайном і міцним корпусом. У наявності захист від води і пилу за стандартами IP68/IP69, а також специфікація MIL-STD-810H, що підтверджує стійкість до падінь. При цьому апарат все ще тонкий і легкий, а задня панель, залежно від забарвлення, виконана з пластику або екошкіри. Дисплей — яскравий 6,67-дюймовий P-OLED з частотою розгортки 120 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт.

Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Усередині встановлений процесор Dimensity 7300, якого вистачає для відмінної швидкодії в більшості завдань. Набір камер вражає: головний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією доповнено 50-мегапіксельним "надшириком" і 10-Мп телеоб'єктивом з 3-кратним зумом, що рідкість для цього класу. А фронтальна камера на 50 Мп порадує любителів селфі. Батарея на 5200 мАг підтримує швидку зарядку 68 Вт. З мінусів — відсутність бездротової зарядки і всього 3 роки оновлень ОС Android.

Ціна Motorola Edge 60 — від 14 999 грн.

Poco F7

Гаджет задовольнить тих, кому потрібна максимальна продуктивність за розумні гроші. Poco F7 оснащений передтоповим чипом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, швидкою пам'яттю UFS 4.1 і ефективною системою охолодження. Екран — 6,83-дюймова матриця AMOLED з частотою 120 Гц і підтримкою Dolby Vision.

Poco F7 Фото: gsmarena.com

Корпус виконаний зі скла та алюмінію і захищений за стандартом IP68. Акумулятор ємністю 6500 мАг підтримує надшвидку зарядку 90 Вт. Основна камера на 50 Мп зі світлосильною оптикою (f/1.5) робить чудові знімки навіть вночі, але додаткові модулі (8-Мп "ширік" і 20-Мп фронтальний) досить прості. Смартфон працює під управлінням HyperOS 2 на базі ОС Android 15 і отримає 4 великих апдейти системи.

Ціна Poco F7 — від 17 999 грн.

Samsung Galaxy A56

Збалансований вибір для тих, хто цінує надійність і тривалу підтримку. Samsung обіцяє цілих 6 років оновлень Android для цієї моделі. Смартфон отримав преміальний корпус зі скла Gorilla Glass Victus+ і алюмінію. Передбачено захист IP67. Екран — 6,7-дюймова панель Super AMOLED з частотою оновлення 120 Гц і високою яскравістю.

Samsung Galaxy A56 Фото: gsmarena.com

За продуктивність відповідає процесор Exynos 1580 з графікою Xclipse 540. Батарея на 5000 мАг сумісна із зарядкою на 45 Вт. Камера складається з головного модуля на 50 Мп, 12-Мп надширококутного і 5-Мп макрооб'єктива. Фронтальна камера вміє знімати відео в 4K. Головні недоліки — відсутність зарядки в комплекті і телеоб'єктива.

Ціна Samsung Galaxy A56 — від 17 999 грн.

