Samsung готує потужне оновлення: смартфони стануть "невразливими" для злодіїв з One UI 8.5

Південнокорейський бренд захистить свої смартфони від крадіжки і несанкціонованого доступу в прийдешньому апдейті One UI 8.5. З цим допоможе функція "Перевірка особистості", що вимагає біометричної авторизації під час виконання важливих дій.

Хоча в ОС Android вже передбачені базові засоби такого захисту, Samsung вирішила інтегрувати ці механізми глибше у свою екосистему. Аналіз коду останньої бета-версії One UI 8.5 показав, що інструмент Identity Check тепер "охоронятиме" ще більше налаштувань і особистих даних, пише Android Authority.

Працює це так: потрібне підтвердження особи за допомогою відбитка пальця або скана обличчя, якщо телефон перебуває поза довіреною зоною (наприклад, не вдома). В One UI 8.5 список дій, що вимагають такої перевірки, розшириться:

Перенесення акаунта через Smart Switch: Це запобіжить копіюванню вашого Samsung-акаунта на інший пристрій, де у зловмисника може бути більше прав доступу.

Вимкнення автоблокувальника (Auto Blocker): ніхто не зможе відключити захист від встановлення шкідливих додатків, щоб "заразити" ваш гаджет.

Доступ до захищеної папки: Навіть якщо хтось дізнається ваш PIN-код, він не зможе відкрити Secure Folder без біометрії.

Доступ до приватних альбомів: У галереї з'явиться нова функція приватних розділів, і доступ до них також буде захищений.

Зміна налаштувань USB: Це запобіжить несанкціонованому передаванню інформації через кабель або спробам злому через USB-порт.

Варто зазначити, що ці функції не вмикаються автоматично. Щоб активувати захист, користувачам потрібно буде зайти в "Налаштування" -> "Безпека і конфіденційність" -> "Захист загубленого пристрою" -> "Захист від крадіжки" -> "Перевірка особистості" і ввімкнути тумблер, а також задати довірені місця.

Очікується, що One UI 8.5 дебютує разом із лінійкою флагманів Galaxy S26 на початку 2026 року. Інформація заснована на аналізі коду, і фінальний набір функцій у релізній версії може змінитися.

Раніше повідомлялося, що мільйони смартфонів Samsung постраждали від шпигунського ПЗ. У мережі розгорівся скандал навколо додатка AppCloud, встановленого на гаджетах Samsung. Користувачі та активісти звинувачують його в шпигунстві, зв'язках з Ізраїлем і неможливості видалення. Однак експерти вважають, що ситуація сильно роздута.