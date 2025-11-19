Мільйони смартфонів Samsung постраждали від шпигунського ПЗ: що варто знати користувачам

У мережі розгорівся скандал навколо додатка AppCloud, встановленого на гаджетах Samsung. Користувачі та активісти звинувачують його в шпигунстві, зв'язках з Ізраїлем і неможливості видалення. Однак експерти вважають, що ситуація сильно роздута.

AppCloud — це застосунок, який зустрічається на бюджетних моделях Samsung серій Galaxy A, M і F, переважно в регіонах Близького Сходу, Африки та Індії. Його головна функція — пропозиції щодо скачування популярних сторонніх програм під час першого налаштування телефону або після оновлень. Однак нещодавно в соцмережі X (Twitter) завірусилися повідомлення, що називають AppCloud "невидаляємим шпигунським ПЗ". Приводом стало те, що його розробником є ізраїльська компанія ironSource (нині належить американській Unity), пише Android Authority.

Суть звинувачень

Головні претензії, висунуті організацією SMEX і підхоплені соцмережами, зводяться до такого: утиліта нібито збирає конфіденційні дані користувачів, включно з біометрією, IP-адресою і геолокацією. Сервіс має ізраїльське походження, що викликає юридичні та етичні питання в країнах, ворожих до Ізраїлю. AppCloud неможливо видалити штатними способами, оскільки це системний додаток.

Що кажуть експерти

Більш ретельний аналіз ситуації багато що прояснив. Виявилося, що звинувачення в шпигунстві не мають під собою реальних доказів. По-перше, у софта немає доступу до біометричних даних (відбиток, обличчя). Це видно виходячи зі списку системних дозволів. До того ж захист Samsung Knox надійно ізолює чутливу інформацію від стороннього ПЗ.

Що ж це за програма насправді? Швидше за все, AppCloud — це просте рекламне ПЗ (типове встановлене "сміття"), завдання якого — монетизація бюджетних пристроїв за рахунок реклами сторонніх сервісів. Це неприємно, але на щастя, не має відношення до стеження.

Крім того, рекомендації можна відхилити. Під час налаштування телефону від встановлення пропонованих додатків легко відмовитися. І хоча утиліта дійсно захищена від простого видалення, її можна відключити або видалити через ADB-команди, як і будь-який інший системний софт.

У підсумку скандал виник через геополітичну напруженість і недовіру до ізраїльського бізнесу, в поєднанні з роздратуванням споживачів від нав'язливої реклами. AppCloud — це настирливий інструмент, але поки немає реальних доказів, які вказують на те, що це шпигунське ПЗ. Офіційних коментарів від представників Samsung ще не надходило.

