Миллионы смартфонов Samsung пострадали от шпионского ПО: что нужно знать пользователям

В сети разгорелся скандал вокруг приложения AppCloud, предустановленного на гаджетах Samsung. Пользователи и активисты обвиняют его в шпионаже, связях с Израилем и невозможности удаления. Однако эксперты считают, что ситуация сильно раздута.

AppCloud — это приложение, которое встречается на бюджетных моделях Samsung серий Galaxy A, M и F, преимущественно в регионах Ближнего Востока, Африки и Индии. Его главная функция — предложения о скачивании популярных сторонних программ при первой настройке телефона или после обновлений. Однако недавно в соцсети X (Twitter) завирусились сообщения, называющие AppCloud "неудаляемым шпионским ПО". Поводом стало то, что его разработчиком — израильская компания ironSource (ныне принадлежит американской Unity), пишет Android Authority.

Суть обвинений

Главные претензии, выдвинутые организацией SMEX и подхваченные соцсетями, сводятся к следующему: утилита якобы собирает конфиденциальные данные пользователей, включая биометрию, IP-адрес и геолокацию. Сервис имеет израильское происхождение, что вызывает юридические и этические вопросы в странах, враждебных Израилю. AppCloud невозможно удалить штатными способами, поскольку это системное приложение.

Что говорят эксперты

Более тщательный анализ ситуации многое прояснил. Оказалось, что обвинения в шпионаже не имеют под собой реальных доказательств. Во-первых, у софта нет доступа к биометрическим данным (отпечаток, лицо). Это видно исходя из списка системных разрешений. Вдобавок защита Samsung Knox надежно изолирует чувствительную информацию от стороннего ПО.

Что же это за программа на самом деле? Скорее всего, AppCloud — это простое рекламное ПО (типичный предустановленный "мусор"), задача которого — монетизация бюджетных устройств за счет рекламы сторонних сервисов. Это неприятно, но к счастью, не имеет отношения к слежке.

Кроме того, рекомендации можно отклонить. При настройке телефона от установки предлагаемых приложений легко отказаться. И хотя утилита действительно защищена от простого удаления, ее можно отключить или удалить через ADB-команды, как и любой другой системный софт.

В итоге скандал возник из-за геополитической напряженности и недоверия к израильскому бизнесу, в сочетании с раздражением потребителей от навязчивой рекламы. AppCloud — это назойливый инструмент, но пока нет реальных улик, указывающих на то, что это шпионское ПО. Официальных комментариев от представителей Samsung еще не поступало.

