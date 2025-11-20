Samsung готовит мощное обновление: смартфоны станут "неуязвимыми" для воров с One UI 8.5

Южнокорейский бренд защитит свои смартфоны от кражи и несанкционированного доступа в грядущем апдейте One UI 8.5. С этим поможет функция "Проверка личности", требующая биометрической авторизации при выполнении важных действий.

Хотя в ОС Android уже предусмотрены базовые средства такой защиты, Samsung решила интегрировать эти механизмы глубже в свою экосистему. Анализ кода последней бета-версии One UI 8.5 показал, что инструмент Identity Check теперь будет "охранять" еще больше настроек и личных данных, пишет Android Authority.

Работает это так: требуется подтверждение личности с помощью отпечатка пальца или скана лица, если телефон находится вне доверенной зоны (например, не дома). В One UI 8.5 список действий, требующих такой проверки, расширится:

Перенос аккаунта через Smart Switch: Это предотвратит копирование вашего Samsung-аккаунта на другое устройство, где у злоумышленника может быть больше прав доступа.

Это предотвратит копирование вашего Samsung-аккаунта на другое устройство, где у злоумышленника может быть больше прав доступа. Отключение автоблокировщика (Auto Blocker): никто не сможет отключить защиту от установки вредоносных приложений, чтобы "заразить" ваш гаджет.

никто не сможет отключить защиту от установки вредоносных приложений, чтобы "заразить" ваш гаджет. Доступ к защищенной папке: Даже если кто-то узнает ваш PIN-код, он не сможет открыть Secure Folder без биометрии.

Даже если кто-то узнает ваш PIN-код, он не сможет открыть Secure Folder без биометрии. Доступ к приватным альбомам: В галерее появится новая функция приватных разделов, и доступ к ним также будет защищен.

В галерее появится новая функция приватных разделов, и доступ к ним также будет защищен. Изменение настроек USB: Это предотвратит несанкционированную передачу информации через кабель или попытки взлома через USB-порт.

Стоит отметить, что эти функции не включаются автоматически. Чтобы активировать защиту, пользователям нужно будет зайти в "Настройки" -> "Безопасность и конфиденциальность" -> "Защита потерянного устройства" -> "Защита от кражи" -> "Проверка личности" и включить тумблер, а также задать доверенные места.

Ожидается, что One UI 8.5 дебютирует вместе с линейкой флагманов Galaxy S26 в начале 2026 года. Информация основана на анализе кода, и финальный набор функций в релизной версии может измениться.

Ранее сообщалось, что миллионы смартфонов Samsung пострадали от шпионского ПО. В сети разгорелся скандал вокруг приложения AppCloud, предустановленного на гаджетах Samsung. Пользователи и активисты обвиняют его в шпионаже, связях с Израилем и невозможности удаления. Однако эксперты считают, что ситуация сильно раздута.