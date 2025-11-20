Топ 3 лучших смартфона среднего класса: что купить вместо флагманов в 2025 году (фото)

Топовые смартфоны становятся все дороже, но cредний сегмент в 2025 году весьма конкурентный. Бренды предлагают устройства с топовыми экранами, мощными чипсетами и премиальным дизайном за половину стоимости флагманов.

Фокус отобрал три лучших телефона, обеспечивающих приятный опыт эксплуатации за относительно умеренную стоимость.

Motorola Edge 60

Модель выделяется дизайном и прочным корпусом. В наличии защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, а также спецификация MIL-STD-810H, подтверждающая стойкость к падениям. При этом аппарат все еще тонкий и легкий, а задняя панель, в зависимости от расцветки, выполнена из пластика либо экокожи. Дисплей — яркий 6,67-дюймовый P-OLED с частотой развертки 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит.

Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Внутри установлен процессор Dimensity 7300, которого хватает для отличного быстродействия в большинстве задач. Набор камер впечатляет: главный модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнен 50-мегапиксельным "сверхшириком" и 10-Мп телеобъективом с 3-кратным зумом, что редкость для этого класса. А фронтальная камера на 50 Мп порадует любителей селфи. Батарея на 5200 мАч поддерживает быструю зарядку 68 Вт. Из минусов — отсутствие беспроводной зарядки и всего 3 года обновлений ОС Android.

Цена Motorola Edge 60 — от 14 999 грн.

Poco F7

Гаджет удовлетворит тех, кому нужна максимальная производительность за разумные деньги. Poco F7 оснащен предтоповым чипом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, быстрой памятью UFS 4.1 и эффективной системой охлаждения. Экран — 6,83-дюймовая матрица AMOLED с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision.

Poco F7 Фото: gsmarena.com

Корпус выполнен из стекла и алюминия и защищен по стандарту IP68. Аккумулятор емкостью 6500 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку 90 Вт. Основная камера на 50 Мп со светосильной оптикой (f/1.5) делает отличные снимки даже ночью, но дополнительные модули (8-Мп "ширик" и 20-Мп фронтальный) довольно простые. Смартфон работает под управлением HyperOS 2 на базе ОС Android 15 и получит 4 крупных апдейта системы.

Цена Poco F7 — от 17 999 грн.

Samsung Galaxy A56

Сбалансированный выбор для тех, кто ценит надежность и длительную поддержку. Samsung обещает целых 6 лет обновлений Android для этой модели. Смартфон получил премиальный корпус из стекла Gorilla Glass Victus+ и алюминия. Предусмотрена защита IP67. Экран — 6,7-дюймовая панель Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и высокой яркостью.

Samsung Galaxy A56 Фото: gsmarena.com

За производительность отвечает процессор Exynos 1580 с графикой Xclipse 540. Батарея на 5000 мАч совместима с зарядкой на 45 Вт. Камера состоит из главного модуля на 50 Мп, 12-Мп сверхширокоугольного и 5-Мп макрообъектива. Фронтальная камера умеет снимать видео в 4K. Главные недостатки — отсутствие зарядки в комплекте и телеобъектива.

Цена Samsung Galaxy A56 — от 17 999 грн.

Ранее сообщалось, что Samsung готовит мощное обновление. Южнокорейский бренд защитит свои смартфоны от кражи и несанкционированного доступа в грядущем апдейте One UI 8.5. С этим поможет функция "Проверка личности", требующая биометрической авторизации при выполнении важных действий.