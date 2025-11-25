Не надо заряжать каждый день: известно, какой смартфон получит огромную батарею на 10 000 мАч

Китайский производитель смартфонов Oppo испытал огромный односекционный аккумулятор с номинальной емкостью 9750 мАч.

Мощность нового аккумулятора для телефонов Oppo составляет 36,27 Вт-ч. Об этом написал китайский инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo

Автор отметил, что это именно тот гигантский аккумулятор, о котором ходили слухи. При этом он не раскрыл, какие именно модели Oppo получат новую батарею.

"Oppo испытала огромный односекционный аккумулятор мощностью 36,27 Вт-ч с номинальной емкостью 9750 мА-ч и типичными значениями в диапазоне 9900-10000 мА-ч/ Это тот самый "мощный аккумулятор класса 10 000 мА-ч", которого вы так ждете? Угадайте, какое новое устройство будет им оснащено", — написал инсайдер.

Напомним, ранее инсайдер сообщал, что телефон среднего класса с емкостью аккумулятора 10000 мАч протестируют уже в первой половине 2026 года, однако не назвал производителя. Ожидается, что будущее устройство порадует пользователей доступной ценой.

Фокус также сообщал, что Motorola анонсировала смартфон среднего класса G57 Power, одной из особенностей которого стал мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч. Он станет одним из первых телефонов, оснащенных процессором Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4.