Не треба заряджати щодня: відомо, який смартфон отримає величезну батарею на 10 000 мАг

Китайський виробник смартфонів Oppo випробував величезний односекційний акумулятор з номінальною ємністю 9750 мАг.

Потужність нового акумулятора для телефонів Oppo становить 36,27 Вт·год. Про це написав китайський інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo

Автор зазначив, що це саме той гігантський акумулятор, про який ходили чутки. При цьому він не розкрив, які саме моделі Oppo отримають нову батарею.

"Oppo випробувала величезний односекційний акумулятор потужністю 36,27 Вт·год з номінальною ємністю 9750 мА·год і типовими значеннями в діапазоні 9900–10000 мА·год/ Це той самий "потужний акумулятор класу 10 000 мА·год", на який ви так чекаєте? Вгадайте, який новий пристрій буде ним оснащений", — написав інсайдер.

Нагадаємо, раніше інсайдер повідомляв, що телефон середнього класу з ємністю акумулятора 10000 мАг протестують вже в першій половині 2026 року, однак не назвав виробника. Очікується, що майбутній пристрій порадує користувачів доступною ціною.

Фокус також повідомляв, що Motorola анонсувала смартфон середнього класу G57 Power, однією з особливостей якого став потужний акумулятор ємністю 7000 мАг. Він стане одним з перших телефонів, оснащених процесором Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4.