Швидка зарядка вбиває батарею? Тест 40 смартфонів дав чітку відповідь (відео)

Ентузіаст провів масштабний дворічний експеримент із 40 смартфонами, щоб точно відповісти на запитання, чи шкодить швидка зарядка акумулятору. Результати виявилися несподіваними і розвінчали важливий міф.

Суперечки про те, чи варто заряджати телефон потужним блоком живлення або краще використовувати повільну зарядку на ніч, не вщухають давно. YouTube-канал HTX Studio вирішив поставити крапку в цьому питанні, провівши детальне і довгострокове дослідження, повідомляє Android Central.

Як проходило тестування

Автор провів три серії тестів. У головному з них брали участь кілька груп смартфонів, зокрема iPhone 12 і iQOO 7. За допомогою спеціального автоматизованого стенду гаджети безперервно розряджалися до 5% і заряджалися до 100% протягом 500 циклів.

Перша група заряджалася помірною зарядкою потужністю 18 Вт.

Друга група — швидкою на 120 Вт.

Третя група заряджалася швидко, але тільки в діапазоні від 30% до 80%.

Весь процес зайняв 167 днів безперервної роботи. До і після експерименту у всіх смартфонів заміряли реальну залишкову ємність акумулятора.

Відео з повним тестуванням 40 смартфонів і зарядки

Результати здивували

З'ясувалося, що швидка зарядка практично не впливає на знос акумулятора.

Швидка проти повільної: Після 500 циклів (що еквівалентно приблизно півтора року експлуатації) різниця в деградації батарей між смартфонами, що заряджалися струмом 120 Вт і 18 Вт, склала в середньому всього 0,3% . У житті це зовсім непомітно.

Після 500 циклів (що еквівалентно приблизно півтора року експлуатації) різниця в деградації батарей між смартфонами, що заряджалися струмом 120 Вт і 18 Вт, склала в середньому всього . У житті це зовсім непомітно. Зарядка до 80%: Практика тримати заряд у діапазоні 30-80% дійсно виявилася кориснішою. Смартфони з цієї групи втратили в середньому на 2,5% менше ємності, ніж ті, що заряджалися до 100%. Однак блогер вважає, що навмисно використовувати лише половину ємності батареї заради збереження 2,5% здоров'я АКБ за два роки — нераціонально.

Заряджання смартфона (ілюстративне фото) Фото: unsplash.com

Підсумок

"Найкращий спосіб заряджати ваш телефон — так, як вам подобається. Не забивайте собі голову зайвими хвилюваннями", — такий головний висновок автора каналу HTX Studio.

Різниця в зносі між різними методами зарядки настільки незначна, що зручність високих потужностей з лишком перекриває всі уявні ризики. Сучасні контролери живлення в смартфонах і зарядних пристроях досить просунуті, щоб керувати процесом грамотно і мінімізувати деградацію.

Експеримент також показав, що швидкодія смартфона практично не залежить від зносу батареї. Єдина відмінність — на старому акумуляторі телефон може почати "троттлити" (знижувати продуктивність) трохи раніше, коли заряд опускається нижче 10–15%.

Раніше Фокус розповідав, як правильно вибрати смартфон з потужною батареєю. Сучасні смартфони раз у раз дивують потужністю акумуляторів, яка все більше збільшується. Але, виявляється, не все вимірюється ємністю, зазначеною виробником.