Як правильно вибрати смартфон із потужною батареєю: на що звернути увагу під час купівлі

Сучасні смартфони раз у раз дивують потужністю акумуляторів, яка дедалі більше збільшується. Але, виявляється, не все вимірюється ємністю, зазначеною виробником.

Акумулятори китайських смартфонів справді вражають, визнає gizmochina.com. Наприклад, завдяки використанню нової кремній-вуглецевої технології, модель Xiaomi 17 Pro Max отримала акумулятор ємністю 7500 мАгод, а інші бренди — зокрема, OnePlus і Realme, — навіть вийшли за цю позначку.

Однак, як підкреслює видання, більш ємний акумулятор не гарантує, що ваш телефон прослужить довше. Час автономної роботи залежить від безлічі чинників — зокрема типу дисплея, оптимізації програмного забезпечення, тепловіддачі та навіть управління мережевими підключеннями. Експерти пропонують кілька критеріїв, за якими треба оцінювати батареї смартфонів.

Не вся справа в ємності

Зрозуміло, вища ємність зазвичай означає і більший запас заряду. Проте смартфон з акумулятором ємністю 7000 мАг може розрядитися швидше, ніж гаджет з батареєю всього 5000 мАг, — у тому випадку, якщо на ньому використовується енергоємний екран, "важкі" додатки або недостатньо оптимізоване ПЗ.

Іноді бюджетні телефони живуть довше за флагмани просто тому, що у них менше начинки. Як приклад наводять Redmi 15 з акумулятором ємністю 7000 мАг: у нього немає безлічі витратних функцій, які витрачають заряд батареї, тож цей смартфон практично "невмирущий".

Дисплей має значення

Часто дисплей з високою частотою оновлення — це перше, на що звертає увагу покупець. А тим часом такі суперекрани помітно розряджають акумулятор: наприклад, OLED-дисплеям із частотою оновлення 120 Гц або 144 Гц потрібно помітно більше енергії.

Щоправда, і тут технологічний прогрес не стоїть на місці. Уже є технологія LTPO, яка дає змогу екранам оперативно регулювати частоту оновлення, знижуючи її до 1 Гц, якщо на дисплеї статичне зображення. А ось телефони без цієї функції або ті гаджети, які працюють з постійною високою частотою оновлення, розряджатимуться набагато швидше.

До речі, роздільна здатність екрана теж має значення: адже телефони з панелями Full HD+ зазвичай споживають менше енергії, ніж телефони з дисплеями QHD+, навіть за однакової яскравості та частоти оновлення.

Ефективність процесора

Чипсет не такий помітний, адже він захований усередині телефона, але теж відіграє важливу роль в енергозбереженні. Нові процесори, такі як Snapdragon 8 Elite Gen 5 або Dimensity 9500, більш енергоефективні та краще відводять тепло.

Коли ви активно граєте або багато фотографуєте, телефони можуть нагріватися і знижувати продуктивність, а це, зі свого боку, збільшує енергоспоживання. Тут знадобиться хороша система охолодження, яка допоможе підтримувати стабільну продуктивність, не розряджаючи при цьому акумулятор.

А якщо телефон нагрівається навіть під час простих завдань — відеодзвінків або навігації, — не дивуйтеся, що заряд батареї він втрачатиме швидше.

Оптимізація ПЗ

Тут хорошим прикладом можуть слугувати Apple і Samsung. Ні в iPhone 17 Pro Max, ні в Galaxy S25 Ultra немає суперпотужного акумулятора, але вони часто працюють довше за телефони з набагато більшою ємністю. А все тому, що програмне забезпечення. iOS і One UI відмінно справляються з управлінням фоновими процесами.

Втім, китайські бренди вже додумалися використовувати ШІ для управління фоновими додатками і збільшення часу роботи в режимі очікування.

Технологія заряджання

На багатьох смартфонах уже є дротова зарядка потужністю 100-120 Вт і бездротова — на 50 Вт. Це чудово підходить для швидкого заряджання, але за великим рахунком важливо те, як ваш телефон розподіляє тепло, коли заряджається.

Тут треба звернути увагу на такі функції, як підзарядка малим струмом, байпасна зарядка (корисно під час ігор при підключенні до мережі) і планова нічна зарядка. Усі вони допомагають уповільнити знос батареї.

А взагалі, жодна характеристика не може вважатися універсальною, підсумовують експерти. Адже все залежить від того, як саме ви використовуєте свій смартфон — чи часто розмовляєте, скільки додатків у вас синхронізується у фоновому режимі. Тож, якщо ви хочете вибрати смартфон з потужною батареєю, дивіться на всю картину загалом, а не тільки на зазначену ємність акумулятора.

Раніше стало відомо, що неправильна зарядка "вбиває" гаджети. Тоді фахівці називали три головні помилки, яких припускаються користувачі.