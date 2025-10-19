Неправильна зарядка "вбиває" гаджети: перевірте, чи не робите ви 3 головні помилки

Деякі дії ми виконуємо просто автоматично і навіть не замислюємося, чи все ми робимо правильно. Деякі побутові помилки можуть сильно нашкодити вашим гаджетам, — наприклад, люди часто заряджають планшети зовсім не так, як треба.

Зазвичай планшет може пропрацювати без підзарядки від шести до восьми годин, пише zdnet.com. Але некоректна зарядка може посадити акумулятор завчасно. Видання називає три помилки, які трапляються найчастіше.

Залишити планшет на зарядці на ніч

Як правило, гаджети заряджаються до 100% і перестають споживати електроенергію. Але планшет, залишений на зарядці, може продовжувати заряджатися малим струмом для підтримання повного заряду акумулятора, і це з часом призведе до зносу батареї. Тож краще відключайте девайс від мережі, коли він зарядиться повністю (або підтримуйте заряд на рівні від 20% до 80%).

Розрядити батарею до нуля

Постійна розрядка акумулятора до 0% може призвести до того, що він вийде з ладу завчасно. Особливо якщо ви постійно виводите планшет "в нуль" і забуваєте про це.

Фахівці пояснюють, що літій-іонні акумулятори просто не призначені для постійного повного розряду, тому більшість планшетів не досягають 0% заряду під час вимкнення. Замість цього вони вимикаються з невеликим зарядом, щоб захистити акумулятор. А якщо залишити планшет з розрядженим акумулятором на кілька днів (а буває, що і тижнів, і навіть місяців), то він буде повільно розряджатися, поки напруга не впаде занадто низько.

Якщо ситуація раз у раз повторюється, то врешті-решт акумулятор може взагалі втратити здатність заряджатися.

Неоригінальна зарядка

Ідея купити дешеву зарядку в підсумку може замість економії принести незаплановані витрати. Несертифікований зарядний пристрій може призвести до нестабільної подачі струму, перезарядки або неефективного заряджання, а все це тільки збільшує навантаження на акумулятор планшета і скорочує термін його служби.

