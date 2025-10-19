Неправильная зарядка "убивает" гаджеты: проверьте, не делаете ли вы 3 главных ошибки

Некоторые действия мы выполняет просто автоматически и даже не задумываемся, все ли мы делаем правильно. Некоторые бытовые ошибки могут сильно навредить вашим гаджетам, – например, люди часто заряжают планшеты совсем не так, как надо.

Обычно планшет может проработать без подзарядки от шести до восьми часов, пишет zdnet.com. Но некорректная зарядка может посадить аккумулятор раньше времени. Издание называет три ошибки, которые встречаются чаще всего.

Оставить планшет на зарядке на ночь

Как правило, гаджеты заряжаются до 100% и перестают потреблять электроэнергию. Но планшет, оставленный на зарядке, может продолжать подзаряжаться малым током для поддержания полного заряда аккумулятора, и это со временем приведет к износу батареи. Так что лучше отключайте девайс от сети, когда он зарядится полностью (или поддерживайте заряд на уровне от 20% до 80%).

Разрядить батарею до ноля

Постоянная разрядка аккумулятора до 0% может привести у тому, что он выйдет из строя раньше времени. Особенно если вы постоянно выводите планшет "в ноль" и забываете об этом.

Специалисты поясняют, что литий-ионные аккумуляторы просто не предназначены для постоянного полного разряда, поэтому большинство планшетов не достигают 0% заряда при выключении. Вместо этого они выключаются с небольшим зарядом, чтобы защитить аккумулятор. А если оставить планшет с разряженным аккумулятором на несколько дней (а бывает, что и недель, и даже месяцев), то он будет медленно разряжаться, пока напряжение не упадет слишком низко.

Если ситуация то и дело повторяется, то в конце концов аккумулятор может вообще потерять способность заряжаться.

Неоригинальная зарядка

Идея купить дешевую зарядку в итоге может вместо экономии принести незапланированные расходы. Несертифицированное зарядное устройство может привести к нестабильной подаче тока, перезарядке или неэффективной зарядке, а все это только увеличивает нагрузку на аккумулятор планшета и сокращает срок его службы.

